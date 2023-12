Gioca a centrocampo ma segna come un bomber: Inter, che affare! Marotta completa il dream team

I nerazzurri mettono a segno un colpo davvero sensazionale. Il top player pronto ad approdare a Milano per la gioia dei tifosi.

Tra le società di calcio in Italia più attrezzate e competitive per vincere il prossimo Scudetto è giusto parlare dell’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra, infatti, si ritrova al primo posto in classifica nonostante alle calcagna ci sia la Juventus di Massimiliano Allegri.

Il segreto del successo della società lombarda risiede soprattutto nelle ottime abilità dirigenziali messe in atto da Beppe Marotta e Piero Ausilio. I due dirigenti, infatti, oltre ad essere estremamente in gamba sono anche abili nei vari colpi, messi a segno, a parametro zero.

Tra i grandi giocatori giunti all’Inter in questi anni si potrebbe parlare di due in modo particolare: Hakan Çalhanoğlu e Marcus Thuram. Il turco, dopo aver terminato la sua esperienza al Milan con grandi successi, è approdato tra le fila dei nerazzurri dove ormai è diventato il rigorista di riferimento e il punto cruciale del centrocampo di Inzaghi.

Il bomber francese, invece, è arrivato nella scorsa sessione estiva di mercato con un importante compito, ovvero quello di sostituire il belga Romelu Lukaku. Ormai, Lautaro Martínez, ha ritrovato in lui un degno compagno di riparto dove, sia con i goal sia con gli assist, sembra aver trovato un ottimo fiuto e soprattutto una sinergia da fare invidia agli avversari.

Lukaku rinato alla Roma

Nel frattempo, Lukaku, è stato il colpo mancato per l’Inter. Infatti, dopo ben due permanenze in nerazzurro, si pensava che potesse tornare per la terza volta, la scorsa estate, ma così non è stato. I giallorossi, con Tiago Pinto, hanno fatto uno splendido regalo a José Mourinho prelevandolo in prestito dal Chelsea.

Ora, però, sembrerebbe che la dirigenza nerazzurra abbia in mente un altro colpo per rinforzare sempre di più il centrocampo già di per sé molto folto e soprattutto composto da veri top player per garantire successi in Europa e in Italia. Scopriamo subito il prossimo obiettivo di Marotta.

Matt O’Riley nel mirino dell’Inter?

Stiamo parlando di Matt O’Riley, centrocampista centrale del Celtic Glasgow. Quest’ultimo, fino ad oggi, ha segnato un totale di 9 reti in 17 partite di campionato, accompagnate da 5 assist. Il centrocampista, abile nel realizzare goal, potrebbe essere oggetto di interesse da parte dell’Inter.

Al fine di portarlo in nerazzurro, però, ci potrebbero essere degli ostacoli legati al costo del cartellino. Infatti, con una possibile cifra di trasferimento stimata tra i 15 e i 20 milioni di euro, la dirigenza nerazzurra potrebbe fare uno splendido regalo di Natale ad Inzaghi.