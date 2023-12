Zaniolo allo scadere, un gol che vale il ritorno | Dalla Serie A lo chiama una big

Nicolò Zaniolo potrebbe far rientro in Italia molto presto. Diversi i club interessati all’ex giocatore della Roma a segno nell’ultimo turno di Premier con l’Aston Villa

Il percorso calcistico di Nicolò Zaniolo si sta rivelando più tortuoso del previsto. Dopo l’impatto positivo avuto fin dalle prime partite giocate con la Roma, il talento cresciuto nel vivaio dell’Inter ha vissuto diversi alti e bassi che non lo hanno ancora portato alla consacrazione come tanti si aspettavano.

Il gol decisivo nella finale di Conference League del 2022 contro il Feyenoord che ha permesso alla Roma di alzare il trofeo al cielo sembrava il preludio a qualcosa di davvero importante. Dopo pochi mesi però i malumori con la società e con la piazza lo hanno portato a lasciare la Capitale per emigrare in Turchia al Galatasaray.

In Superliga si è ben distinto e ha contributo alla vittoria del titolo del club di Istanbul. La voglia di tornare in un campionato più competitivo ha però prevalso e la scorsa estate è passato all’Aston Villa. Il club di Birmingham sotto la guida di Unai Emery sta facendo benissimo sia in Premier League sia in Conference League.

Zaniolo dal canto suo dopo una fase iniziale di ambientamento si sta ritagliando il suo spazio. Nelle ultime apparizioni ha trovato ben due volte la via del gol. L’ultimo nella sfida contro lo Sheffield United che è valso il pareggio a tempo scaduto. Un rendimento che sta catalizzando l’attenzione di vari club nostrani, sempre più desiderosi di riportare il calciatore in Italia.

Le squadre di Serie A interessate a Zaniolo

Con l’apertura del calciomercato invernale sempre più vicina d’altronde è più che lecito iniziare a sondare il terreno. La Juventus la scorsa estate aveva fatto un sondaggio, ma al pari di allora questa possibilità resta legata alla possibile uscita di Chiesa che ha il contratto in scadenza a giugno 2025.

Le altre squadre che in passato avevano mostrato qualche flebile interessamento erano state il Milan e il Napoli. I rossoneri ci avevano provato lo scorso gennaio prima che il giocatore emigrasse in Turchia. I partenopei avevano avuto qualche colloquio con il suo agente Claudio Vigorelli la scorsa estate. Chissà se a gennaio queste opzioni non possano ripresentarsi.

Il rendimento di Zaniolo con la maglia dei Villans

Nel frattempo Zaniolo è concentrato sull’Aston Villa con cui finora ha collezionato 12 presenze e 1 rete in Premier League, 1 presenza in Coppa di Lega e 6 presenze e 1 gol in Conference League. Un bottino non propriamente soddisfacente ma che sta pian piano levitando dopo le difficoltà iniziali.

Nonostante ciò Spalletti lo ha sempre tenuto in considerazione in orbita azzurra e da settembre ad oggi ha preso parte a tutte le sfide giocate dall’Italia che ha staccato il pass per Euro 2024. Ed è proprio quello l’obiettivo principale a breve termine di Zaniolo, che spera di strappare la convocazione per la manifestazione in Germania la prossima estate.