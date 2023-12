Serie A, Juventus ‘depredata’ di un talento | Allegri costretto al sacrificio

Il tecnico dei bianconeri è su tutte le furie. Purtroppo è costretto a perdere un prezzo pregiato della sua squadra.

Da quando Cristiano Giuntoli è arrivato a Torino, si è ritrovato dinanzi a diverse sfide da affrontare. L’ex direttore sportivo del Napoli, una volta giunto in Piemonte, si è ritrovato sin da subito a lavorare per le fasce laterali che, sembrerebbero non essere all’altezza delle tattiche e delle strategie di Massimiliano Allegri.

Nonostante le buone prove di Kostić e Andrea Cambiaso, sembrerebbe proprio che Weah ed Iling Junior non abbiano dato le giuste garanzie al tecnico toscano. Con il mese di gennaio ormai alle porte, c’è chi ipotizza in maniera molto scrupolosa che la società possa muoversi quanto prima con un mercato in entrata sempre più coeso e compatto.

C’è un’altra bega da risolvere che riguarda il centrocampo. Ormai, come ben sappiamo, la squadra è orfana di due ottimi elementi come Paul Pogba e Nicolò Fagioli. I due calciatori sono stati squalificati per motivazioni diverse e periodi altrettanto variegati.

Come ben sappiamo, il tecnico è riuscito in questa prima parte di campionato ad ottimizzare al meglio gli elementi presenti in squadra affinché non se ne risentisse quella problematica che avrebbe potuto indurre Allegri a richiedere un ingaggio di qualche giocatore a parametro zero.

Iling Junior prossimo alla partenza

Giuntoli, però, sin dai tempi del Napoli quando ha amministrato in maniera impeccabile la dirigenza sportiva partenopea, ha sempre avuto l’idea di dare un’importanza al bilancio societario. Se ci si ritrova dinanzi a delle entrate di nuovi tesserati per rinvigorire la rosa, ci sarà anche il bisogno di cedere qualche giocatore affinché ci possano essere risorse economiche utili per essere reinvestire.

Infatti, per questo motivo, i tifosi bianconeri sono preoccupati del fatto che possa essere ceduto qualche ottimo elemento per avere la grana necessaria da mettere nuovamente sul mercato. Nelle scorse settimane si parlava incessantemente di un interesse in Premier League per l’esterno offensivo Iling Junior che, come già detto poc’anzi, al momento non sembrerebbe rientrare a pieno titolo nelle gerarchie di Massimiliano Allegri.

Dean Huijsen al Frosinone?

In realtà, però, la società potrebbe cedere un altro forte giocatore che farebbe comodo ad un’altra squadra di Serie A. Stiamo parlando dell’opportunità di cedere in prestito fino a giugno Dean Huijsen al Frosinone. Quest’ultimo andrebbe a rinforzare la squadra di Di Francesco.

Considerando che nella squadra ciociara giocano già con grande successo Enzo Barrenechea, Matías Soulé e Kaio Jorge, c’è da pensare che possa crearsi ulteriormente questo asse vincente per far guadagnare esperienza e minutaggio al giovane giocatore olandese.