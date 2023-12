“Fisico portentoso”: Inter, l’occasione che aspettavi è arrivata | Sulla fascia sbarca un fulmine

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Inter sono già in atto le strategie per rinforzare l’organico a disposizione di mister Inzaghi. L’ultimo nome accostato ai nerazzurri è decisamente interessante

Archiviata la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia in casa Inter è tempo di pensare nuovamente al campionato e alla lotta scudetto con la Juventus. Quest’anno il tricolore è praticamente d’obbligo in casa nerazzurra anche in virtù di questo incidente di percorso nella coppa nazionale.

Dopo i due titoli vinti l’Inter ha abdicato già agli ottavi contro il Bologna delle meraviglie di mister Thiago Motta. Questo però è il passato, il presente si chiama campionato e soprattutto calciomercato. Gennaio è dietro l’angolo è la dirigenza nerazzurra non ha mai nascosto la sua intenzione di fare qualche operazione propedeutica al rafforzamento della squadra.

Un ruolo in cui i nerazzurri potrebbero aver bisogno di una pedina nuova è quello del quinto di destra di centrocampo. I problemi di Dumfries e la lunga indisponibilità di Cuadrado in seguito all’intervento chirurgico al tendine achilleo sinistro (si parla di circa 2-3 mesi di stop) hanno lasciato Inzaghi con il solo Darmian.

Un nome caldo per la corsia di destra arriva direttamente dal Sudamerica. Da lì potrebbe arrivare il nuovo esterno, ma al momento si tratta solo di un indiscrezione di mercato che deve ancora essere approfondita per bene.

Il profilo ideale per sostituire Cuadrado

Il giocatore in questione è Augustin Giay che milita nel San Lorenzo de Almagro. Il suo agente Cesar La Paglia nel corso di un’intervista rilasciata a “L’Interista” ha di fatto sponsorizzato il suo assistito nonostante la giovane età. Pur essendo un classe 2004 il giovane argentino vanta quasi 70 partite con il suo club.

Inoltre il suo manager ha anche rimarcato l’aspetto della pressione visto che in Argentina gli stadi sono piuttosto caldi a livello ambientale e alle volte con 40mila spettatori e oltre. A tal proposito ecco cosa ha detto del calciatore entrato nelle grazie nerazzurre: “Al di là del fatto che fisicamente sia portentoso, anche a livello di pressione è già largamente abituato a certe partite ed a rendere in certi contesti”.

Chi è Agustin Giay talento del San Lorenzo

Ovviamente in Europa questo nome non ha ancora chissà che risonanza, ma per gli esperti di calcio sudamericano è già un profilo su cui puntare. È un terzino destra di spinta ed alto circa 1,80 cm. Dopo aver militato nel settore giovanile del San Lorenzo, ha esordito in prima squadra il 19 aprile 2022.

Dalla stagione 2022/2023 viene aggregato in pianta stabile alla prima squadra e il 9 luglio 2022 ha messo a segno il suo primo gol con il club di Buenos Aires nel derby contro il Boca Juniors. Da lì è iniziata anche la sua ascesa con la nazionale albiceleste prima con la convocazione in Under 20 nel gennaio 2023 e successivamente con la partecipazione al mondiale di categoria lo scorso maggio sotto la guida di Javier Mascherano.