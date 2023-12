Milan, vengo a fare il titolare | Solidità difensiva ed esperienza a disposizione di Pioli

Il Milan potrebbe aggiungere un tassello importante in difesa nel corso del mercato di gennaio. Si tratterebbe di un innesto importante in grado di dar manforte al reparto apparso in difficoltà in questa prima parte di stagione

Il mercato di gennaio è praticamente già iniziato in casa Milan. Il club rossonero è soprattutto alla ricerca di un centrale difensivo viste le non sempre ottime condizioni dei vari Tomori, Kalulu, Thiaw e Kjaer. Soprattutto adesso con la retrocessione in Europa League le partite da giocare saranno ancora più numerose. Dunque avere una rosa adeguata a livello numerico è d’obbligo.

Al contempo però mancando gli ingenti introiti che il club avrebbe avuto in caso di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League le risorse non sono poi così abbondanti. Per questo bisognerà guardare le occasioni e cercare di cogliere al meglio. Fortunatamente le vie del mercato sono infinite e le soluzioni non sembrano mancare.

Dall’Inghilterra infatti sta infatti rimbalzando un nome che potrebbe fare al caso del tecnico Pioli. Il tecnico vuole colmare le lacune difensive che al momento hanno precluso al Diavolo di sedersi al tavolo scudetto con Inter e Juventus e che non hanno consentito a Giroud e compagni di poter andare avanti in Champions.

Si tratta di un profilo di grande esperienza che in questo momento è alla ricerca di rilancio visto che nel club in cui milita attualmente non sta trovando spazio. In campionato non è praticamente sceso mai in campo. Le uniche cinque presenze stagionali sono arrivate tutte in Europa League.

Lenglet il tassello giusto per la difesa rossonera

Stiamo parlando di Clement Lenglet che non sembra essere più nei piani dell’Aston Villa di Unai Emery. Il difensore di proprietà del Barcellona è stato prelevato in prestito la scorsa estate dopo l’esperienza al Tottenham. Su di lui c’erano grandi aspettative vista l’importante carriera che ha alle spalle. A quanto pare non è stato così.

A 28 anni ha ancora tanto da dire a grandi livelli e il Milan potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi e riproporsi in un club che nutre determinate ambizioni. Servirà trovare l’accordo sia con i Villans che con il Barcellona per concretizzare questo affare che garantirebbe vantaggi a tutte le parti in causa.

Il curriculum passato di Lenglet

In attesa di capire quale sarà la strategia del Diavolo per regalare il difensore transalpino a Pioli, è bene andare un po’ a ritroso per ripercorrere la sua carriera. Partito dalle giovanili del Nancy ed essere poi passato in prima squadra, Lenglet si è consacrato in Spagna prima al Siviglia e poi al Barcellona.

I suoi successi sono arrivati tutti con la maglia blaugrana. Il suo bottino contempla una Liga, una Copa del Rey e una Supercoppa spagnola. Nel 2022 tenta l’avventura in Premier League e dopo una prima stagione positiva al Tottenham non è riuscito a trovare la sua dimensione a Birmingham con l’Aston Villa.