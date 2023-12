Lo prendono al 100% | Tifosi bianconeri in festa: colpo programmato a mercato ancora chiuso

Tifosi bianconeri in festa: arriverà sicuramente un grande colpo nel mercato di Gennaio. Un colpo già programmato.

Non siamo arrivati nemmeno alla fine del girone di andata, ma come ogni anno abbiamo già assistito ai primi esoneri in Serie A. D’altronde in un mondo del calcio che è ormai diventato un’industria a tutto tondo, la sopravvivenza delle società sportive è sempre più legata ai risultati che ottengono.

E quando la stagione inizia male, mandare via il tecnico è sempre la soluzione più facile per la dirigenza che non vuole in alcun modo mancare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. L’esonero sicuramente più clamoroso di questi mesi è stato quella di Rudi Garcia, mandato via a pochi mesi dalla sua nuova avventura a Napoli.

Sicuramente Aurelio De Laurentiis ha dimostrato negli anni di essere un presidente molto competente e visionario, ma al contempo molto impulsivo. Il modo con cui aveva già, dopo nemmeno dieci partite, sfiduciato apertamente il suo tecnico senza però revocargli l’incarico, ha pochi precedenti nella storia del calcio, e ha sicuramente messo Garcia in una situazione, anche nei confronti dello spogliatoio, che era impossibile da gestire.

C’è però da dire che anche l’allenatore francese ha le sue colpe, perchè raramente si erano visti i calciatori del Napoli, fin dalle prime giornate, lamentarsi in modo così plateale con il loro tecnico per una sostituzione.

L’Udinese resta in zona retrocessione

La sensazione è che per l’appunto Garcia non sia riuscito a entrare in sintonia con un gruppo che ha finito con il rigettarlo quasi subito. Anche l’udinese ha deciso dopo nemmeno dieci giornate di esonerare Andrea Sottil.

In questo caso però, ci troviamo di fronte ad un licenziamento molto più ingiusto. la società in estate aveva infatti venduto tutti i calciatori migliori in rosa senza però preoccuparsi minimamente di sostituirli. E se a questo si aggiunge l’infortunio a inizio stagione di Deulofeu, era quasi scontato che i bianconeri sarebbero andati in confusione.

Il mercato di Gennaio, sta per iniziare, bianconeri pronti ad un grande colpo

E d’altronde, dopo un buon inizio, nemmeno il suo successore Cioffi sta facendo meglio, e il club si trova al momento ad un solo punto dalla zona retrocessione. Per questo adesso la società è molto decisa ad intervenire sul mercato e come racconta la Gazzetta dello Sport, si sta facendo di tutto per far arrivare in prestito un difensore dopo l’infortunio di Bijol.

Ma questo vale anche per la Juventus, che ha assolutamente bisogno di un centrocampista da prendere a Gennaio. La stessa Inter dovrà fare di tutto per prendere un esterno visto il recente infortunio di Cuadrado.