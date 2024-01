Inter, le belle notizie non finiscono più | Ufficiale: il temibile avversario salterà il big match

In vista di un match fondamentale per il prosieguo della stagione, l’Inter non si ritroverà di fronte un avversario piuttosto importante

La stagione dell’Inter fin qui è stata estremamente positiva. Certo resta la macchia della prematura uscita dalla Coppa Italia, ma al contempo l’obiettivo dichiarato di quest’anno è vincere il campionato. Si tratta di quel passaggio che manca a mister Simone Inzaghi per potersi davvero consacrare in nerazzurro.

Dopo aver portato a Milano due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane e aver raggiunto la finale di Champions League lo scorso anno, serve necessariamente l’affermazione in Serie A per poter dare nuova linfa al progetto interista iniziato nell’estate del 2021 con l’arrivo in panchina del tecnico piacentino.

Finora la squadra ha risposto piuttosto bene ed è prima in campionato. Se non fosse stato per l’ottimo andamento della Juventus si parlerebbe di campionato già praticamente chiuso ed invece gli eterni rivali bianconeri stanno facendo sentire il loro fiato sul collo e sono ad appena due punti di distanza.

Adesso per l’Inter c’è da onorare l’impegno in Supercoppa Italiana che prevede il nuovo format delle final four. Alla ripresa del campionato però ci sarà subito un appuntamento difficile, ovvero la trasferta al Franchi contro la Fiorentina, che occupa attualmente il quarto posto. I viola però dovranno fare i conti con un’importante assenza.

Inter: ecco chi non ti ritroverai contro alla ripresa del campionato

Mister Italiano infatti non potrà contare sul capitano Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro era diffidato ed è stato ammonito nel corso della prima semifinale di Supercoppa Italiana tra gigliati e Napoli, vinta nettamente dai partenopei con il punteggio di 3-0 con le reti di Simeone e la doppietta di Zanoli.

Una perdita importante sia per il carisma del giocatore e sia per le sue parabole mancine ad effetto che hanno fruttato diversi gol da calcio piazzato. Al suo posto ci sarà Parisi, altrettanto valido, ma sicuramente con meno esperienza. Per Biraghi quindi salterà l’appuntamento con la sua ex squadra, in cui ha militato ad inizio carriera e nella stagione 2019/2020.

Il regolamento delle ammonizioni in Supercoppa Italiana

Ma perché Biraghi salterà la partita di campionato nonostante l’ammonizione sia arrivata in Supercoppa? Il regolamento attualmente in vigore prevede la squalifica in Serie A in caso di sanzioni nella competizione araba. Chiaramente Biraghi avrebbe saltato la finale qualora fosse passata la viola.

Così non è stato e quindi il provvedimento è rimandato al campionato. Dunque, le squadre che ancora si giocano la coppa dovranno prestare attenzione a questo particolare così da evitare di essere falcidiate dalle squalifiche al momento del rientro in Italia.