Inter, offerta rifiutata: ‘Dateci il doppio e ci pensiamo’ | Il fuoriclasse adesso ha un prezzo

L’Inter ha rispedito al mittente un’offerta per un suo giocatore perché ritenuta troppo bassa. Ecco di chi si tratta e quanto pretendono i nerazzurri per lasciarlo partire

Il calciomercato sta per concludersi. Chi vuole rinforzarsi in vista del rush finale di campionato ha ancora pochissimo tempo per farlo, dopo di che dovrà aspettare la prossima estate. In linea di massima comunque non sono previsti chissà quali grandi colpi, le finanze latitano e poche squadre si privano dei loro big in questa fase.

Solitamente ci si assesta un po’ e si va a mettere qualche tassello che può essere utile per poter sopperire ai tanti impegni. Poi ci sono anche degli sporadici casi di “proposte indecenti” che vengono poi rispedite al mittente perché non ritenute all’altezza.

Ed è proprio quello che è successo in casa Inter, dove è stata respinta un’offerta non propriamente bassa per un giovane talento su cui l’Inter punta molto in vista del futuro. Proprio per questo la dirigenza nerazzurra ha preferito non aprire alla trattativa con l’auspicio che il valore del giocatore possa ancora crescere.

Inoltre attualmente il ragazzo sta giocando in prestito in un’altra formazione di Serie A che ne detiene il diritto alle prestazioni fino a giungo. Dunque non rimane che approfondire la questione per capire i retroscena di questa contrattazione che almeno per ora non è andata a buon fine.

L’offerta per Valentin Carboni e il rifiuto dell’Inter

In pratica, il West Ham ha bussato alla porta della formazione milanese per cercare di prelevare il cartellino di Valentin Carboni. Il fantasista argentino classe 2005 si sta ben distinguendo al Monza dove ha realizzato anche due gol nel corso di questa stagione. Il club britannico sperava di prenderlo prima della sua definitiva esplosione, ma a quanto pare non sarà così.

L’intenzione dell’Inter è quella di lasciar maturare il ragazzo in terra brianzola fino al termine della stagione per poi valutare se inserirlo già in organico a partire dalla prossima stagione. Dunque non si tratta di una pedina di scambio. Se proprio bisogna privarsene deve essere per un cifra allettante.

Quanto chiedono i nerazzurri per lasciar partire il loro giocatore

Gli inglesi si sono spinta fino a 14 milioni di euro. L’Inter dal canto suo ha ritenuto troppo bassa l’offerta e ne pretende almeno il doppio se non qualcosina in più per lasciarlo partire adesso. Chiaramente si tratta di un modo per chiudere ogni spiraglio a meno davvero non arrivi qualcuno disposto a spendere certe cifre.

Il Biscione punta molto su Carboni e lo ha fatto crescere nel settore giovanile dopo averlo prelevato dal Catania nel 2020 per 300.000 euro (insieme al fratello Franco). Dunque a differenza del passato in cui diversi giovani lasciavano la Pinetina per far cassa, stavolta il vento sembra essere cambiato. La dirigenza ci punta e vuole tenerli a tutti i costi.