Inzaghi & Perinetti, che giornata per il calcio rosa! Stasera “Calciomercato LIVE” dalle 19.45 ​​

Un martedì importante per il calcio palermitano. È arrivata la tanto attesa ufficialità dell’ingaggio di Pippo Inzaghi al Palermo (ma già da una settimana non c’era alcun dubbio) e nel tardo pomeriggio arriverà l’ufficialità di Giorgio Perinetti all’Athletic Palermo, in qualità di direttore generale.

Le due squadre palermitane, insomma, aprono un ciclo importante con rinnovate ambizioni. Le ufficialità sono una sorta di simbolico segnale di inizio della stagione calcistica, si comincia a fare sul serio.

Se per Pippo Inzaghi, presentato con l’immagine fumettistica disneyana di SuperPippo, è un arrivo a Palermo con qualche anno di ritardo – già in passato società e tecnico si erano ‘annusati’ – per Perinetti è un ritorno in quella che è una delle piazze più significative della sua straordinaria carriera.





"Calciomercato LIVE", la popolare trasmissione Facebook condotta da Guido Monastra, celebrerà questa giornata con una diretta dalla pizzeria "La Braciera in Villa" a partire dalle 19.45 circa.

