Calciomercato, il Pescara di Baldini è interessato a Corona ​​

Giacomo Corona è uno degli obiettivi principali del Pescara per la prossima stagione. L’attaccante classe 2004, di proprietà del Palermo, è reduce da un’ottima annata in Serie C con la maglia del Pontedera, dove ha collezionato 35 presenze condite da 11 gol e 5 assist. Un rendimento che ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui proprio il Pescara, fortemente intenzionato a puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome di Corona sarà al centro dell’incontro in programma nelle prossime ore tra l’allenatore Silvio Baldini e il direttore sportivo Pasquale Foggia. Un summit importante non solo per discutere della probabile riconferma del tecnico, artefice della promozione in Serie B conquistata attraverso i playoff, ma anche per iniziare a pianificare il calciomercato estivo in vista del prossimo campionato.

L’idea del club abruzzese è quella di rinforzare la rosa con profili giovani e di prospettiva, capaci di garantire qualità, entusiasmo e margini di crescita. In questo senso, Corona rappresenta il profilo ideale per Baldini e per la società: un talento in ascesa, pronto a fare il salto dalla Serie C alla cadetteria in un contesto che potrebbe favorirne ulteriormente la maturazione calcistica.





Tutto però dipenderà dalla volontà del Palermo, in accordo col giovane talento. Corona ha un contratto con i rosa fino al 2027 e la società deve decidere se tenerlo come alternativa per l’attacco o mandarlo a giocare in prestito, magari in Serie B, per farlo crescere ancora.

