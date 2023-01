MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

È a un passo il ritorno di Mato Jajalo in Serie B. L’ex rosanero, secondo Gianluca Di Marzio, avrebbe deciso di trasferirsi al Venezia, mancherebbe solo l’annuncio ufficiale.

Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato, si tratta di un trasferimento a titolo definitivo: per il centrocampista contratto di due anni e mezzo. Un colpo importante, quindi, per il Venezia e un segno di fiducia da parte del club che ha garantito a Jajalo un contratto lungo.

Jajalo saluta l’Udinese dopo tre stagioni e mezzo. Il centrocampista si è trasferito in Friuli dopo il fallimento del ‘vecchio’ Palermo e in totale ha collezionato 58 presenze con la maglia dei bianconeri. Ora per lui si prospetta un ritorno in Serie B.

