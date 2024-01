Juventus, Giuntoli spegne l’entusiasmo: ‘Non è vero niente’ | Il sogno è distrutto

Le parole del direttore sportivo dei piemontesi sono categoriche. I tifosi speravano nel top player assoluto ma lui ha fatto chiarezza.

Sin da quando è approdato nella scorsa estate a Torino, Cristiano Giuntoli, è stato investito di grande stima ed aspettative da parte dei tifosi della Juventus. Ha dimostrato, sin da subito, il suo modo di lavorare e la serietà che lo ha contraddistinto, in passato, quando era al Carpi prima e al Napoli poi.

Ha, sin da subito, instaurato un rapporto di grande stima con il tecnico Massimiliano Allegri che, per la sua squadra, avrebbe richiesto dei rinforzi importanti sin dalla nuova sessione di calciomercato invernale. Molte, quindi, sarebbero le zone del campo su cui lavorare per dare all’allenatore toscano quanto richiesto.

Non si può dire, però, che il suo arrivo in Piemonte sia stato tranquillo, sereno e spensierato. Infatti, non appena è iniziato il campionato, due situazioni su tutte hanno alimentato un clima pregno di difficoltà e di ostacoli. Prima la squalifica di Paul Pogba e poi quella di Nicolò Fagioli, non hanno fatto altro che rendergli il lavoro complicato.

Non appena è giunto alla Juventus, sapeva di dover rinforzare le fasce laterali in quanto, a detta di molti, potevano essere ritenute non propriamente all’altezza delle aspettative di Allegri. Infatti, inizialmente, giocatori come Kostic, Weah, Cambiaso e Iling Junior, sembravano non possedere le caratteristiche che cercava Max.

La filosofia di lavoro

Soprattutto quest’ultimo, considerato fin troppo offensivo, potrebbe essere ceduto in questa nuova finestra di mercato per fare cassa ed investire l’eventuale gruzzoletto per rinvigorire alcune zone del campo, in primis il centrocampo. Sicuramente, però, Giuntoli avrà le idee chiare su come lavorare sin da subito.

Tanti sono gli obiettivi che circolerebbero nelle ultime ore sul web ma, ci ha pensato il direttore sportivo a fare chiarezza. Infatti, per evitare di dare importanza a voci di fantasia o a supposizioni infondate, ha deciso di rispondere ad alcune domande prima del match in Coppa Italia contro la Salernitana.

Giuntoli fa finalmente chiarezza

Ai microfoni di SportMediaset, Cristiano Giuntoli ha voluto dire la sua su due giocatori che, nelle scorse ore, erano stati affiancati alla Juventus: Terracciano e Felipe Anderson. Sul primo si è espresso così: “Terracciano interessa? In questo momento non abbiamo occasioni ideali né tecnicamente né economicamente parlando”.

Per concludere, ha voluto rispondere anche in relazione ad un ipotetico interesse sul fantasista brasiliano della Lazio di Claudio Lotito: “Vale la stessa cosa”. A quanto pare, quindi, sembrerebbe essere pronto a nascondere i suoi veri obiettivi per evitare che possano imbastirsi trattative a rialzo con altre società.