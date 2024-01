A volte ritornano: firma a parametro 0 | Marotta lo voleva da tempo: arriva solo ora

La dirigenza nerazzurra mette a segno un colpo da veri maestri. I tifosi sono al settimo cielo per l’ingaggio del top player.

Se dovessimo immaginare nel mondo del calcio italiano l’esperto nel mettere a segno colpi a parametro zero sicuramente risuonerebbe nella mente di tutti un solo nome: Beppe Marotta. Quest’ultimo, dopo importanti esperienze alla Sampdoria e alla Juventus, è ormai da diversi anni all’Inter dove sta regalando al tecnico, al presidente e alla tifoseria grandi colpi che dimostrano di essere all’altezza di indossare la casacca nerazzurra.

Fra tutti è giunto da pochi anni Hakan Çalhanoğlu. Quest’ultimo, dopo aver vestito per diversi anni la maglia rossonera del Milan, si è trasferito a parametro zero proprio nella società del presidente Zhang. Quest’anno, in modo particolare, il centrocampista turco sta dimostrando di essere un vero top player ed un leader al punto da ricevere le chiavi dell’intera linea mediana del campo.

Proprio ora, il tecnico piacentino Simone Inzaghi ha deciso di nominarlo anche rigorista ufficiale della squadra. Considerando il suo grande fiuto per il goal, la grande capacità di mettere a segno i calci piazzati e la sua duttilità in mezzo al campo, sicuramente il suo valore di mercato è alle stelle e, nonostante un cartellino che adesso non sarà di bassa entità, mezza Europa ha puntato gli occhi su di lui.

Se volessimo pensare ad altri colpi messi a segno negli ultimi anni, sempre con la stessa modalità, un nome fra tutti è quello di Marcus Thuram. Il centravanti francese, giunto la scorsa estate per sostituire Romelu Lukaku, era visto quasi come un oggetto misterioso. La sua esperienza al Salisburgo seppur davvero molto convincente, poteva far storcere il naso ai più critici in quanto avrebbero immaginato che potesse trovare difficoltà ad inserirsi nel calcio italiano.

La sorpresa Thuram

Infatti, si è pienamente adattato al gioco nerazzurro al punto da diventare un fedele compagno di reparto offensivo con l’argentino Lautaro Martínez. A suon di goal e di assist provvidenziali, l’attaccante sta dimostrando di essere un numero 9 a tutti gli effetti. Uno stile davvero unico, una fisicità importante ed un modo di toccare la palla davvero elegante.

Ora però, le attenzioni di Marotta sembrerebbero essere tutte mirate su un centrocampista fortissimo della Serie A. La dirigenza nerazzurra, sebbene sia intenzionata a puntellare la rosa anche durante questa sessione invernale di calciomercato, ha già in pugno, per il futuro, un fortissimo talento del nostro campionato.

Zielinski pronto per l’Inter

Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, nella prossima estate, la dirigenza nerazzurra è pronta ad acquisire Piotr Zielinski del Napoli approfittando della sua scadenza di contratto. Nonostante la scorsa estate abbia rifiutato offerte faraoniche provenienti dall’Arabia Saudita, ora sembra in procinto di lasciare gli azzurri.

I tifosi, da sempre legati a lui, sono davvero disperati all’idea di vederlo andar via. Nella passata stagione, infatti, è stato uno dei protagonisti principali che ha contribuito alla vittoria del terzo Scudetto nella storia dei partenopei.