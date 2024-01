Bonucci riscrive la storia: accordo ad un passo | La nuova squadra è da non credere

L’ex difensore della Juventus attualmente in forza all’Union Berlin sembra davvero vicino a cambiare squadra. La possibile destinazione è a dir poco sorprendente

Leonardo Bonucci è sicuramente uno degli uomini mercato di questa sessione di gennaio. Il difensore potrebbe optare per una squadra fino a questo momento mai contemplata. L’alchimia con la Germania non è di fatto mai scattata e allo stato attuale l’unica cosa certa è che lascerà l’Union Berlin.

D’altronde anche le difficoltà della formazione biancorossa non lo hanno per niente aiutato ad ambientarsi e a dare il meglio. Certo, ha avuto l’opportunità di misurarsi nuovamente con il prestigioso palcoscenico della Champions League, ma l’avventura della formazione tedesca nella massima competizione si è chiusa con un mesto quarto nel girone.

Adesso però è l’ora di voltare pagina. Il suo desiderio è quello di tornare ad essere protagonista come negli anni in bianconero. Per questo nonostante l’età non volga a suo favore, si sta guardando intorno alla ricerca di nuove opportunità che possano consentirgli di potersi esprimere al meglio.

A tal proposito proprio nelle ultime ore si sta profilando un’ipotesi alquanto suggestiva che potrebbe fare al caso di Bonucci. Una gran bella sfida in una piazza decisamente calda e passionale. D’altronde nonostante le quasi 37 primavere l’ex difensore di Juventus e Milan non ha nessuna voglia di andare in pensione in anticipo. Quindi ben vengano le nuove sfide.

Bonucci: la nuova avventura dal fascino storico

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato il Fenerbahce avrebbe messo gli occhi sul giocatore. D’altronde i club turchi non sono nuovi a questo genere di colpi, basti pensare che nella rosa del club di Istanbul c’è già Edin Dzeko, che dopo aver fatto bene in Italia con le maglie di Roma ed Inter ha deciso di sposare il progetto dei turchi.

Visto che ormai gli spiragli in Italia con Roma e Genoa si sono chiusi, tanto vale provare altrove dove però il calcio è competitivo. Le opportunità di giocarsi il titolo contro il Galatasaray e di fare strada in Conference League (la squadra è già qualificata per gli ottavi di finale) potrebbero dare ulteriori stimoli a Bonucci dopo la deludente parentesi berlinese.

Bonucci e quella voglia di dire ancora la sua nel calcio che conta

In cuor suo Bonucci vorrebbe ancora vincere qualche trofeo e misurarsi contro giocatori di un certo calibro. Almeno per ora non ha preso in considerazioni ipotesi arabe, cinesi o americane, che avrebbero potuto riempirgli il portafoglio senza però dargli molto da un punto di vista tecnico.

In cuor suo infatti nutre una flebile speranza di poter partecipare all’Europeo in programma a giugno proprio in Germania. La voglia di difendere quel titolo conquistato in azzurro contro ogni pronostico quasi tre anni fa anche grazie al suo prezioso contributo è tanta. Ragion per cui fino all’ultimo spera di poter strappare la convocazione da parte del ct Spalletti.