Juventus – Napoli FINALE 3 – 1 Marcatori: 10′ p.t. Mertens (N), 26′ p.t. Mandzukic (J), 3′ s.t. Mandzukic (J), 31′ s.t. Bonucci (J). Al 15′ s.t. espulso Mario Rui (N)

Primo tempo a grande ritmo: gli azzurri aprofittano di un errore in uscita di Bonucci per confezionare il gol del vantaggio di Mertens, poi il pari bianconero con Mandzukic dopo una bella giocata di Ronaldo. Nella ripresa, ancora un gol del croato porta avanti la Juventus. Il doppio giallo a Mario Rui, però, compromette la gara del Napoli e Bonucci nel finale chiude la gara sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 6.5; Cancelo 6, Bonucci 6, Chiellini 6.5, Alex Sandro 5.5; Emre Can 6 (dal 16′ s.t. Bentancur 6), Pjanic 6, Matuidi 6; Dybala 5.5 (dal 19′ s.t. Bernardeschi 6), Mandzukic 8 (dal 37′ s.t. Cuadrado s.v.), Critiano Ronaldo 7.5.

NAPOLI (4-4-2): Ospina 6.5; Hysaj 5, Albiol 5.5, Koulibaly 6, Mario Rui 4.5; Callejon 6, Allan 6.5, Hamsik 5 (dal 24′ s.t. F.Ruiz 6), Zielinski 6 (dal 16′ s.t. Malcuit 5.5); Mertens 6.5 (dal 16′ s.t. Milik 5.5), Insigne 5.

I MIGLIORI:

Mandzukic: Cattiveria, qualità e doppietta. É l’uomo in più di questa Juventus: non solo due gol decisivi da bomber vero, ma anche preziosi ripiegamenti anche in fase difensiva. Fondamentale.

Cristiano Ronaldo: La prima vera partita da fuoriclasse. Il match è di importanza unica e allora lui alza l’asticella: assist perfetto per Mandzukic sul primo gol, colpisce il palo nell’occasione della seconda rete e propizia anche la rete di Bonucci con un grande stacco di testa. Decisivo.

Allan: L’ultimo ad arrendersi nella squadra di Ancelotti. Un vero e proprio guerriero che lotta su ogni pallone per 95′ a prescindere dal risultato.

I PEGGIORI:

Mario Rui: Aveva iniziato bene, poi un folle doppio giallo gli fa finire anzitempo la gara condannando i suoi alla sconfitta.

Dybala: In ombra, non riesce ad incidere più di tanto. La sua dote migliore, la qualità, non si vede e la Juve ne avrebbe estremamente bisogno.

Hysaj: É grave l’errore nell’azione in cui scaturisce il pari di Mandzukic: si fa trovare impreparato sul lancio, non riuscendo ad allontanare bene di testa. Poi, non regge il confronto tecnico con Ronaldo e la frittata è fatta.