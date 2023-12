La “rivoluzione” di Stadionews: nuova grafica per il sito e tante novità

Amici di Stadionews, preparatevi alla rivoluzione. Il sito, nelle prossime ore, cambierà radicalmente immagine. Saremo sempre noi, con i nostri contenuti sul Palermo, ma con una grafica abbastanza diversa.

All’inizio, magari, resterete spiazzati: un po’ come cambiare casa. Ma vi abituerete presto a una nuova veste grafica sulla quale stiamo lavorando da molte settimane e che vedrà la luce prestissimo. Una scelta che servirà a rendere il sito ancora più facilmente fruibile agli utenti, che seguirà alcune nuove concezioni moderne della tecnologia, più “smart” nella sua duplice versione “desk” e “mobile”.

Sarà una novità anche per noi che ci lavoriamo quotidianamente per cui vi chiediamo scusa anticipatamente se ci sarà qualche minimo disservizio in attesa del definitivo assestamento. Ma, come dicevo, non ci sarà nessuna sostanziale novità sul piano dei contenuti, della completezza e della tempestività nell’informazione. Guardateci e accompagnateci con il consueto affetto in questa trasformazione.

