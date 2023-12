Il Palermo riparte, ma ci sono ancora problemi: oggi “Rosaenero Web&Tv”

Il Palermo torna a vincere al “Renzo Barbera”, battendo il Pisa e conquistando tre punti fondamentali per rialzare la testa e guadagnare un posto in classifica a causa della contemporanea sconfitta delle dirette concorrenti.

Ma non sono stati scacciati totalmente gli spettri di un gioco che non convince del tutto, con i toscani che in 5 minuti erano addirittura riusciti a recuperare due gol prima del “punto” messo da Segre.

A trattare questi e tanti altri temi la solita squadra: conduce il direttore Guido Monastra e partecipano i giornalisti Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone. Cinquanta minuti di approfondimento sul Palermo, con curiosità e immagini.

La trasmissione andrà in onda in diretta su Video Regione (canale 14 del digitale terrestre) e VRSicilia.it intorno alle 14.40, dopo il tg di pranzo, e sarà visibile a partire dalle 16 anche sul sito e sui canali Facebook di LiveSicilia.it e Stadionews.it.

