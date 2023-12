Palermo, ancora una doppia rimonta: ma stavolta il finale è diverso

Il Palermo torna a vincere contro il Pisa ma la gara ha dato delle indicazioni sulla squadra e bisogna applicare dei correttivi. Contro i toscani è arrivata la seconda rimonta del doppio vantaggio, similarmente a quanto successo a Parma.

I rosa sono passati dal 2 – 0 al 2 – 2 in circa 5 minuti, dal 49′ al 54′: fortunatamente ciò non ha influito sul risultato rimesso in carreggiata da Segre. “Di sicuro il Palermo dovrà far sparire definitivamente quei “fantasmi” che Corini ha ammesso di aver rivisto dopo il 2 – 1 di Marin e ancora di più dopo il 2 – 2 di Valoti”, si legge sul Giornale di Sicilia.

Nella scorsa stagione furono due le rimonte che pesarono negativamente sulla stagione rosa: proprio il 15 ottobre 2022 contro il già citato Pisa, capace di passare dal 3 – 1 al pareggio, e con il Brescia in casa il 19 maggio che costò i playoff.

