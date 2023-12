GdS – “Palermo, ancora non basta”, “Arrivano due test verità”

“Di Brutto c’è che non si possono segnare sempre tre gol per vincere una partita, che la difesa sembra un presepe di San Gregorio Armeno e che la maggior parte dei tifosi continua ad essere “infelice” per la pochezza di questo Palermo”.

E’ l’analisi di Luigi Butera che analizza la gara col Pisa di cui prende solo la vittoria. Poi il giornalista punta il dito su varie criticità che i rosa dovranno superare confermandosi nelle prossime due gare che chiuderanno il 2023.

Dopo Santo Stefano la B si fermerà e ci sarà il mercato che potrebbe aprire nuove prospettive. Intanto non convince la manovra, con il Palermo che fatica a creare situazioni convincenti. Sul quotidiano anche il punto sulle prossime uscite contro Como e Cremonese che puntano alla promozione.

I rosa hanno un calendario difficile e non basterà la concretezza delle ultime uscite, ma bisognerà alzare il livello. “Dovranno scendere in campo con la massima attenzione perché le battute di arresto patite da Como e Cremonese, entrambe in trasferta contro Brescia e FeralpiSalò, appaiono più episodi che sintomatico di qualcosa che si è inceppato”, si legge.

