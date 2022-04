MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Catania estromesso dal campionato. Giovanni Tomasello del quotidiano La Sicilia commenta il triste epilogo del club etneo, entrando nello specifico delle dinamiche che hanno portato a non giocare neanche le ultime quattro partite del campionato.

“Bastava che i giocatori rinunciassero a cinque giorni di paga per far sì che si giocasse. Eroi per 364 giorni, tranne quello di ieri” – scrive il quotidiano, che considera questa scelta “un autogol pesante, il più facile da evitare”.

Citati anche i dirigenti, che vengono considerati in maniera positiva per il lavoro svolto e per aver rinunciato allo stipendio.