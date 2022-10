MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Sono già 350 i tifosi rossazzurri che hanno ribadito la loro presenza al fianco dell’Elefante“. Il quotidiano La Sicilia fa il punto della vendita dei biglietti nel settore ospiti per il match tra Mariglianese e Catania.

La previsione porta alla presenza di circa 500 tifosi etnei in trasferta in Campania: grande entusiasmo per il club che al momento è a punteggio pieno nel girone I di Serie D.

Si tratta della terza trasferta del Catania, che ha giocato le prime due in Sicilia contro Ragusa e Licata, vincendole entrambe.