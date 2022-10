MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Catania soffre ma con il cuore conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato, supera la Mariglianese e consolida la vetta della classifica questa volta in solitaria vista la sconfitta del Lamezia Terme.

Giovanni D’Antoni, sulle pagine de ‘La Sicilia’, parla di un successo che segna la supremazia nel Girone I ma soprattutto denota la grande qualità dei rossazzurri di trovare gol e prestazioni importanti dai subentrati.

L’organico a disposizione di Ferraro è completo, ‘profondo’ e forte, quindi anche partite difficile come quella con la Mariglianese possono essere risolte, in un modo o nell’altro.

Si torna in campo subito, tra due giorni c’è il turno infrasettimanale. Il Catania riceve al ‘Massimino’ il Locri (9 punti in classifica), la gara è in programma alle ore 18.30.

