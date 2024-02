L’agente lancia l’assist, Allegri lo coglie al volo | Alla squadra serviva uno come lui

Il tecnico toscano non si nasconde più e rivela il suo pupillo. Giuntoli è al lavoro per concludere il colpo dell’anno.

Una delle squadre che si è impegnata maggiormente nell’ultima sessione di calciomercato è sicuramente la Juventus di Massimiliano Allegri. Quando si parla di sessione di calciomercato, bisogna prestare attenzione che non si tratta solo di acquisti in entrata, ma anche di alcune operazioni in uscita.

La trattativa saltata con l’Atletico Madrid che avrebbe portato in Spagna Moise Kean ancora oggi fa rabbrividire un po’ tutti. Il centravanti della Nazionale italiana non ha superato le visite mediche e pertanto è costretto, almeno salvo sorprese dell’ultimo minuto, a restare alla corte di Max Allegri.

Ormai, per la Juventus si parla incessantemente di un interesse per Carlos Alcaraz della Southampton, che andrebbe a rinforzare il centrocampo orfano di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Questo forte giocatore argentino, però, oltre ad essere un ottimo trequartista, può ricoprire anche ruoli nella mediana e può, all’occorrenza, essere un abile falso nueve.

Queste caratteristiche lo rendono sicuramente un obiettivo che Allegri vorrà coccolarsi in questo periodo molto delicato per la squadra piemontese. Attenzione, però, la Juventus al momento si ritrova al secondo posto in classifica e si sta giocando tutte le carte possibili per conquistare lo Scudetto, che manca ormai da diversi anni.

Lo scontro con l’Inter

Nel fine settimana ci sarà la sfida tanto attesa del derby d’Italia che vedrà contrapposti i piemontesi contro l’Inter di Simone Inzaghi, attualmente capolista. Ora però c’è da capire se il calciomercato della Juventus possa concludersi con l’eventuale arrivo del centrocampista dalla Premier League.

Molte sono le voci che negli ultimi giorni e nelle scorse ore sembrerebbero indurre un interesse dei bianconeri per un fortissimo centrocampista che milita in Serie A. Un talento che, nonostante non sia più un ragazzino, sembra vivere una seconda giovinezza.

Bonaventura nel mirino della Juve

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sembrerebbe infatti che la Juventus sia pronta a portare a Torino Giacomo Bonaventura della Fiorentina. Il calciatore dei viola ha trovato nuova linfa soprattutto in questo campionato. A tutti gli effetti è diventato un punto inamovibile anche nella Nazionale italiana di Luciano Spalletti.

Jack, da sempre, ha dimostrato durante tutte le sue esperienze calcistiche di essere un elemento importante per tutta la squadra. Una vena realizzativa importante spesso interrotta negli anni a causa di diversi problemi fisici.