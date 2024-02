Balotelli, chi non muore si rivede | Il bomber ha deciso: torna in Serie A

Non ci sono più dubbi: riparte dall’Italia con la speranza di guadagnare nuovamente fama e successo. I tifosi sono in delirio.

Uno degli attaccanti più discussi di sempre in Italia e non solo è sicuramente Mario Balotelli che, nel nostro Paese, ha vestito diverse maglie tra cui quella dell’Inter e del Milan. Super Mario è noto anche per le sue bravate e talvolta i suoi incidenti automobilistici che hanno fatto parlare di sé nei telegiornali.

Il suo rapporto con l’Italia è sempre stato un po’ ambiguo. La sua Nazione gli è tanto cara anche per la figlia Pia che è nata dalla sua precedente relazione con la modella e showgirl napoletana Raffaella Fico.

Dal punto di vista calcistico, più volte il suo nome è stato accostato a quello di società importanti italiane come ad esempio il Napoli, ma non solo. Infatti, la sua vena prolifica non è mai stata messa in discussione.

Le sue intemperanze negli spogliatoi e fuori dal campo sono state spesso gestite con fatica dai vari tecnici che lo hanno avuto in rosa. Non è da escludere, però, che il suo immenso talento, possa interessare alcune società italiane a partire dalla prossima estate, considerando che si tratta di un giocatore dall’immenso valore.

Il futuro di Balotelli

Ormai, con il calciomercato invernale chiuso, non ci sono possibilità di vederlo nuovamente vestire la maglia di qualche piazza importante. Fra qualche mese, però, il suo talento potrebbe tornare utile a squadre ambiziose che puntano con grande serietà a conquistare traguardi importanti.

Tra le sue grandi esperienze in Italia, una delle più importanti è stata sicuramente quella del 2015 con il Milan. In quell’annata, diversi erano i campioni che militavano con lui come Kevin-Prince Boateng e un altro calciatore che ormai sembra essere nuovamente tornato nel nostro campionato.

Niang approda a Empoli

Stiamo parlando del forte M’Baye Niang, attaccante senegalese, che secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com è alle battute finali per vestire la maglia dell’Empoli e garantire ai toscani la possibilità di salvarsi, anche grazie alle intuizioni tecniche del nuovo allenatore Davide Nicola, subentrato ad Aurelio Andreazzoli da poche giornate.

L’ex attaccante del Milan, vanta numerose esperienze in giro per il mondo. Ha giocato anche in campionati importanti come la Ligue 1 col Rennes. Di recente è stato uno dei punti di riferimento della squadra turca del Adana Demirspor Kulübü.