Lancini cambia squadra: l’ex Palermo torna al Novara

Edoardo Lancini cambia squadra e girone di Serie C. Il difensore ex Palermo passa dalla Virtus Entella (girone B) al Novara (girone A), al momento in piena zona playout.

Il difensore cercherà di dare una mano con la sua esperienza, acquisita soprattutto a Palermo, dove ha ottenuto una doppia promozione andando a giocare pure in Serie B (3 presenze).

IL COMUNICATO

La Società Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Edoardo Lancini. Il calciatore giunge a titolo definitivo dalla Virtus Entella e firma un contratto fino al 30 giugno 2025.

Più di 80 presenze in Serie B e più di 50 in Serie C. Esperienza consolidata per il reparto difensivo. Con la maglia del Brescia, squadra in cui è cresciuto, ottiene una promozione in Serie A, con quella del Palermo conquista il doppio salto di categoria dalla Serie D alla Serie B. Per lui un ritorno a Novara, poiché ha già vestito la maglia azzurra nella stagione 2016/17.

Indosserà la divisa numero 79.

Ad Edoardo il bentornato da parte del Club azzurro.