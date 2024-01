Mourinho e Dybala elogiano la Cremonese: “Non sembra una squadra di B”

La Cremonese, che per poco non ha fatto l’impresa all’Olimpico contro la Roma, si è presa i complimenti dei suoi avversari. Sia quelli di Mourinho sia di Dybala, che ha ribaltato la partita segnando il rigore a 10 minuti dalla fine.

Per la Joya, che ha parlato nel post partita a Mediaset, la Cremonese è una “bella squadra” capace di “giocare bene a calcio”. Dybala, autore del 2-1 (dopo il gol dell’1-1 di Lukaku), ha poi aggiunto che la Roma ha meritato di ribaltarla.

Ha detto ancora di più Mourinho: “Abbiamo vinto meritatamente credo, contro una squadra di Serie B ma che non è di Serie B, con un allenatore che non è di Serie B e dei giocatori che non sono di Serie B… Alla fine abbiamo vinto senza avere troppa paura nel finale”.

“La Cremonese – ha aggiunto – ha tanti attaccanti e ci ha messo in difficoltà. È stato complicato contenere la loro velocità. La Cremonese ci ha fatto faticare”.