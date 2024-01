Palermo – Caso, si complica: tante concorrenti e il Frosinone fa muro

La trattativa per Giuseppe Caso sembra essere più difficile del previsto per il Palermo. L’esterno, che già dovrebbe convincersi a scendere di categoria, potrebbe essere trattenuto dal Frosinone, che inizialmente sembrava non voler puntare su di lui in Serie A.

Con Di Francesco in panchina, arrivato pochi mesi fa al posto di Grosso, Caso non ha più giocato praticamente. Dopo la stagione straordinaria di un anno fa, in cui ha giocato 35 partite, segnato 9 gol e raggiunto la promozione da protagonista, ad oggi Caso non ha più un posto da titolare ed è la riserva di Baez. In più, fra gli obiettivi del diesse Angelozzi, ci sarebbe anche un esterno, che andrebbe ulteriormente a togliere minuti al giocatore cercato dal Palermo.

Eppure, proprio il dirigente del Frosinone ha fatto muro, un po’ all’improvviso. Parlando a TeleBari, ha sottolineato con fermezza che Caso non è sul mercato e che “prima di cedere un calciatore cosi bisognerebbe pensarci davvero tanto”. Un messaggio al diesse rosanero Rinaudo, che vede complicarsi la pista per uno dei suoi obiettivi (e per questo si potrebbe puntare su altri giocatori, come Pierotti).

Ma non solo a Rinaudo. Angelozzi ha anche rivelato che Caso ha richieste dappertutto, sia in Serie A che in B. “Posso garantirvi – ha detto – che in B lo vorrebbero tutti, ma anche dalla A hanno manifestato interesse nei suoi confronti”. È chiaro che, comunque, la concorrenza (soprattutto in B) non rappresenta il problema principale per il Palermo, capace di investire di più su determinati giocatori. Semmai, i rosanero dovranno essere capaci di convincere i ciociari, che al momento non sembrano convinto a cederlo.

