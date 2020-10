Lazio - Borussia Dortmund: dove vederla in diretta tv, streaming e orario d’inizio

Anche per la Lazio è tempo di Champions League. L’avventura europea della squadra allenata da Simone Inzaghi parte dallo stadio Olimpico di Roma: il primo avversario nel gruppo F è il Borussia Dortmund. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming?

La partita dei biancocelesti (calcio d’inizio alle ore 21.00 di martedì 20 ottobre) sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport: il match andrà in onda sul canale 201 della piattaforma Sky su satellite e fibra ottica, oppure canale 472 o 482 del digitale terrestre. La partita sarà trasmessa anche sul canale 252 della piattaforma satellitare. Inoltre si può usufruire della piattaforma SkyGo e di NOWtv per vedere la partita in diretta streaming.

Nel caso specifico, anche la diretta gol delle altre partite di giornata di Champions League sarà visibile solo su Sky Sport: sarà trasmessa infatti da Sky Sport sui canali 205 e 251 della piattaforma a partire dalle ore 21.00.

LEGGI ANCHE

RIPARTE LA CHAMPIONS LEAGUE: IL PROGRAMMA