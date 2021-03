La battaglia tra Lazio e Torino per la partita che si sarebbe dovuta giocare tra i due club il 2 marzo continua. La Corte d’Appello aveva deciso di far disputare la gara ma aveva anche condannato la condotta granata “improntata sulla furbizia” e disposta a tutto per rinviare un match “che poteva tranquillamente essere disputato”.

A tal proposito è intervenuta la Procura Federale che ha aperto un indagine contro il club di Cairo. Si legge nel comunicato della Corte d’Appello: “Non vi è dubbio che la Società F.C. Torino S.p.A. abbia tratto profitto dal provvedimento adottato dall’autorità sanitaria torinese, peraltro, su richiesta della stessa Società granata”​.





“Questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che, in effetti, il provvedimento, a carattere interpretativo, adottato dall’ASL di Torino in data 1 marzo 2021 desta più di una perplessità​”.