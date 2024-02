Lecco, Alfredo Aglietti è il nuovo allenatore / UFFICIALE

Il Lecco esonera Bonazzoli e annuncia l’arrivo in panchina di Aglietti: il tecnico arriva con la squadra ultima in classifica a 7 punti dalla zona salvezza, ma a soli 2 punti dalla zona playout.

Aglietti non allenava dall’esperienza passata al Brescia nella scorsa stagione durata appena due partite (pari col Palermo e sconfitta col Sudtirol).

IL COMUNICATO

Calcio Lecco 1912 comunica di aver affidato, in data odierna, la conduzione tecnica della Prima Squadra ad Alfredo Aglietti. Ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024 con un’opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Con lui, integrano lo staff tecnico l’allenatore in seconda César Vinício Cervo De Luca e il preparatore atletico Daniele Sorbello. Il mister verrà presentato alla stampa oggi, Lunedì 12 febbraio, alle ore 18:00.