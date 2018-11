Altro esonero in arrivo in Serie B. Sarà il settimo: dopo quelli di Carpi, Brescia, Crotone, Venezia, Cremonese e Padova, anche il Livorno è prossimo ad operare un cambio in panchina. Il tecnico granata, Cristiano Lucarelli, infatti, paga l’ultimo posto in classifica con soli 5 punti frutto di una vittoria (contro l’Ascoli), due pareggi e sette sconfitte.

Al suo posto, è pronto Roberto Breda che nella scorsa stagione guidò il Perugia prima di essere sostituito da Alessandro Nesta in vista dei play-off, poi subito persi contro il Venezia. Breda, è favorito nei confronti di Marcolini e Bollini, altri due profili monitorati dal Livorno.

Arriva il comunicato della società toscana che annuncia l’esonero di Lucarelli e le dimissioni del patron Spinelli:

“La società A.S. Livorno Calcio, con grande rammarico e dispiacere della società e degli azionisti tutti, come purtroppo accade in questi casi in cui l’unico a pagare è l’allenatore, annuncia il cambio di mister Lucarelli alla guida tecnica. Essendo la società la prima ad avere delle responsabilità per i risultati della squadra, contestualmente, annuncia le dimissioni del Presidente Aldo Spinelli e dell’Amministratore Delegato Roberto Spinelli”.

