Lo prendiamo dalla Roma: i giallorossi accettano la cessione | Un eroe della Conference lascia la capitale

Il trasferimento è arrivato quasi allo scadere della finestra di mercato, ma ora è cosa fatta: la Roma lo cede. A calciomercato chiuso, ora, il calciatore è pronto a dare il massimo nella sua nuova esperienza, sperando in un miglioramento delle prestazioni.

Il calciomercato infiamma sempre i tifosi di tutte le squadre. Non importa che il proprio club sia ai vertici o in coda nel campionato. Tutti vogliono costantemente mettere le mani sui grandi talenti in circolazione, e sperano in qualche colpo che possa illuminare gli occhi di chi segue la propria squadra.

Certo, non è sempre semplice puntare sull’atleta giusto. Inserire un giocatore all’interno di un organico significa aggiungere una variabile che deve essere pesata correttamente nell’equazione complessiva della squadra. Non si tratta di un fatto meramente tecnico.

Il gruppo squadra, infatti, deve condividere alcuni valori e riuscire a integrare alla perfezione vecchia guardia e nuovi arrivati. Oltre a questo, ci sono alcune indicazioni tattiche che devono essere rispettate e approfondite. Insomma, nessun acquisto si dovrebbe concludere alla leggera.

Nonostante questo, i colpi si intensificano sempre sulla fine delle finestre di mercato. Ciò si deve principalmente agli aspetti negoziali dei trasferimenti: chi vende vuole ottenere il prezzo più alto, chi compra tenta di abbassarlo fino all’ultimo momento.

Il giocatore della Roma dice addio

Classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Verona, Marash Nikolin Kumbulla fin da giovane ha messo in mostra le sue doti atletiche. Nel 2017 arriva l’esordio con la maglia degli scaligeri quando i gialloblù militavano ancora in Serie B.

Le sue prestazioni hanno convinto a tal punto da spingere la Roma a puntare tutto sul giovane albanese. Così, nel 2020 arriva il trasferimento ufficiale per un cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Da lì in poi il centrale ha collezionato in totale 45 presenze con la maglia della Roma, con tanto di un gol all’attivo.

La nuova esperienza del difensore

Le belle speranze si interrompono ad aprile del 2023, quando contro il Milan il difensore si rompe il legamento crociato. Tra prestazioni altalenanti e dubbi sulla tenuta fisica, Kumbulla ha deciso insieme alla squadra capitolina di ripartire da un’altra esperienza.

Così il Sassuolo ha approfittato dell’occasione, chiudendo per un trasferimento in prestito del centrale albanese nelle sue fila. Si tratta di un prestito secco, non oneroso, e senza clausole legate all’acquisto futuro: un’ottima occasione per riprendere il ritmo di gioco e tornare ad alti livelli.