Bologna, le nostre strade si dividono | La società ha in pugno il nuovo tecnico: addio Thiago Motta

I tifosi felsinei tremano all’idea di lasciar partire il tecnico. A breve lascerà i rossoblù con dei risultati stratosferici.

Tra le squadre che maggiormente stanno stupendo in questa prima parte di campionato vi è sicuramente il Bologna di Thiago Motta. La squadra felsinea, infatti, si ritrova in un’ottima posizione classifica, precisamente in zona Europa League. Potrebbe regalare una gioia ai suoi sostenitori che manca da circa vent’anni.

La società, nella scorsa estate, era stata criticata in quanto dopo la partenza di Marko Arnautović che è ritornato all’Inter dopo oltre dieci anni, non è stato acquistato un centravanti di spessore che potesse sostituire l’austriaco.

Il tecnico non ha mai mostrato preoccupazione né sgomento. Quest’ultimo, infatti, sapeva di poter contare sul talento eccezionale del olandese Joshua Zirkzee. Infatti, oltre ad essere un ottimo attaccante, giovane e pieno di talento, ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche da leader nel reparto offensivo con una vena realizzativa molto prolifica.

Come se non bastasse, anche gli altri reparti sono compatti e pieni di giocatori di alto livello come Lewis Ferguson, Riccardo Orsolini, Skorupski e la grande sorpresa in difesa che porta il nome di Calafiori.

L’eventuale partenza di Motta

Dietro questi grandi giocatori che si stanno prodigando e non poco in questi mesi, vi è sicuramente un direttore d’orchestra pazzesco che porta il nome di Thiago Motta. Quest’ultimo, nonostante non abbia alle spalle una grandissima esperienza da tecnico, ha dimostrato di essere tra i migliori nella sua categoria, al momento, in Italia e non solo.

I grandi risultati che sta registrando con il Bologna, infatti, avrebbero indotto a ipotizzare che ben presto possa lasciare il capoluogo emiliano per andare a cercare fortuna altrove. Qualora ciò dovesse concretizzarsi, a soffrirne amaramente sarebbero i tantissimi tifosi rossoblù che, in tutti questi mesi lo stanno osannando e ringraziando per il lavoro eccezionale che sta portando avanti.

Thiago Motta per il dopo Xavi

La squadra, quindi, si sta rivelando essere un connubio perfetto di giocatori straordinari e di un allenatore caparbio, determinato e dal grande carisma. Ora secondo quanto riportato da sport, sembrerebbe che il Barcellona stia pensando seriamente a Thiago Motta per il prossimo anno al posto del tecnico Xavi.

A questo punto, se il Bologna dovesse rinunciare al suo allenatore nel prossimo anno, c’è chi scommette che possa giungere un altro allenatore della nostra Serie A al suo posto. Che sia la svolta nella carriera di Eusebio Di Francesco o di Roberto D’Aversa? Lo scopriremo nel prossimo anno.