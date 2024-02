Milan, lo strappano ai rivali per portarlo in rossonero | Ribaltati gli equilibri in Serie A

I rossoneri a gennaio sono stati molto vicini al calciatore di Serie A, ma la pista rimane calda per il mercato estivo. Ad ostacolare il trasferimento le richieste economiche e una negoziazione che non è arrivata a buon fine.

Il mercato di gennaio si è concluso, e l’ultima giornata di campionato sembra aver dato indicazioni importanti. Arrivati a febbraio si entra nello sprint finale per decidere le sorti di questo campionato che vede molte squadre in lotta nel giro di pochi punti nelle posizioni chiave.

In fondo alla classe la salvezza diventa sempre più complicata, con una quota che sembra più alta rispetto agli altri anni. Il discorso è simile per le posizioni che valgono l’accesso in Europa. Giornata dopo giornata sono poche le squadre che riescono a dimostrare una continuità decisiva.

Lo scontro diretto chiave del campionato che ha preso luogo a San Siro, invece, ha probabilmente messo fine alla rincorsa per il titolo. L’Inter è volata a +4 sulla Juventus seconda in campionato con una gara da recuperare. E ora per i bianconeri c’è da guardarsi alle spalle.

Alla stessa distanza, infatti, il Milan insidia il secondo posto e punta una scalata che fino a qualche giornata fa sembrava tutt’altro che ipotizzabile. Proprio i rossoneri a gennaio sono stati molto vicini a un centrocampista di Serie A.

Il profilo adatto per il Milan

La squadra allenata da Pioli è stata spesso criticata nel corso della stagione. I risultati ottenuti sul campo non sono di certo quelli sperati, ma il Milan sembra tutt’altro che finito. Il mercato di gennaio ha portato alcune indicazioni importanti per l’organico rossonero.

La dirigenza, infatti, sembra aver considerato piuttosto seriamente la pista di Samuele Ricci, centrocampista in forza alla Salernitana. La trattativa è stata intavolata, ma non si è riusciti a trovare un accordo definitivo.

Il trasferimento può avvenire in estate

A pesare sono state le alte richieste economiche del club e la mancata volontà di privarsi di un pezzo così importante a campionato in corso. La sensazione, però, è che si tratti di una base sulla quale ripartire la prossima estate. Il contratto di Ricci è in scadenza nel 2026.

Per cercare di abbassare le pretese economiche, il Milan potrebbe inserire come contropartita tecnica Lorenzo Colombo, attualmente in forza al Monza in prestito. Manca ancora molto alla fine del campionato, ma la strada che porta a Samuele Ricci sembra potenzialmente molto interessante per i rossoneri.