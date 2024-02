Addio Chiesa, Juve costretta a ‘svendere’ | Lo pagano un prezzo irrisorio: è l’affare dell’estate

La Juventus è alle prese con la questione Chiesa. Il calciatore potrebbe andar via in estate a fronte di una cifra non troppo elevata

Il futuro di Federico Chiesa è tutt’altro che delineato. Il giocatore infatti potrebbe lasciare la Juventus per tentare una nuova esperienza. Il feeling con la società bianconera non è più lo stesso di un tempo e anche in campo qualcosa sembra si stia sgretolando. Allegri ormai da tempo gli sta preferendo il giovane Yildiz a testimonianza di come la sua presenza non sia più indispensabile.

Ovviamente vanno messi in conto anche i ripetuti problemi al ginocchio che stanno tormentando e non poco l’ex viola nel corso di questa stagione. Al contempo però la società sta cercando di far maturare il talento turco per non farsi trovare impreparata in caso di addio di Chiesa.

Il tutto nasce dai diverbi con la dirigenza che ha proposto il rinnovo al calciatore che ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Chiesa dal canto suo vorrebbe un ingaggio da vero top player cosa che la Juve non è disposta a fare. I tanti infortuni degli ultimi anni non lasciano tranquilli i vertici bianconeri che non vorrebbero ritrovarsi in casa un nuovo caso Pogba.

Per questo la situazione è attualmente congelata. La squadra vuole provare a giocarsi le sue chance di scudetto fino all’ultimo e nonostante la situazione si sia complicata e non poco dopo la sconfitta nello scontro diretto contro l’Inter, l’obiettivo è restare concentrati con l’auspicio che i nerazzurri possano compiere qualche passo falso.

Chiesa-Juve: ultimo tentativo prima del possibile divorzio

Ciò non significa che non ci sarà un nuovo tentativo di riavvicinamento con Chiesa. Si tratta dell’ultima chance prima dell’estate quando il giocatore si ritroverà ad un anno dalla scadenza e la società non potrà più procrastinare la decisione sul da farsi. Qualora dovesse arrivare un’ulteriore fumata nera andranno valutate tutte le proposte che arriveranno.

Il giocatore ha tanto mercato soprattutto all’estero visto che in Italia pochi club potrebbero permetterselo. L’unica suggestione nostrana potrebbe essere quella che riconduce al Milan qualora dovesse veramente arrivare Antonio Conte sulla panchina del Diavolo. Per il resto solo i top club europei potrebbero spingersi al suo acquisto.

Quali club potrebbero fiondarsi sull’affare

Considerando che ad un anno dalla scadenza il suo valore potrebbe abbassarsi in maniera piuttosto considerevole. Con 30 milioni di euro l’affare potrebbe concludersi visto che nel 2025 la Juventus lo perderebbe a zero. A quel punto ci sarebbe anche modo di garantire al giocatore lo stipendio richiesto.

Azzardando delle ipotesi però solo club del calibro di Bayern Monaco, Paris Saint Germain e qualche squadra di Premier League potrebbe perfezionare un’operazione del genere. Insomma non resta che aspettare, ma se la situazione non dovesse sbloccarsi la prossima estate Chiesa diventerebbe di diritto uno dei pezzi pregiati dell’intero calciomercato europeo.