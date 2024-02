Inzaghi, colpo da Scudetto | Preso uno svincolato di lusso: le avversarie tremano

Il tecnico aveva bisogno di un piccolo innesto dal grande livello. La dirigenza lo ha accontentato e i tifosi sono al settimo cielo.

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo la scorsa annata ricca di rimorsi e dispiaceri, è pronto a godersi uno splendido percorso in questa seconda fase di campionato e di Champions League. L’obiettivo principale è quello di vincere il torneo di Serie A e imporsi in Europa per superare il record della passata stagione.

Sembra che possa essere altamente soddisfatto dai colpi di mercato messi a segno durante la scorsa estate da parte della dirigenza nerazzurra con a capo Beppe Marotta e Piero Ausilio. La squadra, infatti, sta dimostrando di essere un passo avanti alle avversarie, soprattutto in Serie A.

L’unica società che cerca di ostacolare, in tutti i modi, il percorso della squadra lombarda, è la Juventus di Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, infatti, è riuscito nell’ardua impresa di mantenere un ambiente stabile e compatto nonostante le squalifiche incombenti di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

Queste due corazzate stanno, quindi, innescando la marcia giusta per dare la possibilità ai tifosi di immaginare una corsa a due fino alla fine della stagione in corso. Sicuramente i due profili di spicco delle due società sono i due centravanti di lusso: Lautaro Martinez e Dušan Vlahović.

La lotta per l’ambito titolo

I due bomber, quindi, stanno giocando tutte le armi giuste non solo per provare a vincere lo Scudetto tanto atteso dai sostenitori ma anche per rubare a Victor Osimhen il titolo di capocannoniere stagionale.

Sebbene l’attaccante del Napoli lo abbia vinto lo scorso anno, in questa stagione, al di là del discorso Coppa d’Africa, sembra essere lontano dalla condizione fisica e di concentrazione al fine di puntare a vincere nuovamente l’ambito trofeo personale.

Manolas conteso tra Verona e Salernitana

Al momento il calciomercato è chiuso anche se sembra che uno dei due fratelli Inzaghi, Pippo, vuol portare alla Salernitana un difensore centrale dal grande spessore e dall’esperienza internazionale di alto livello.

Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sembrerebbe che la squadra campana stia sondando seriamente il terreno per ingaggiare l’ex difensore di Roma e Napoli, il greco Kostas Manolas, attualmente svincolato. Su di lui, però, sembrerebbe esserci anche l’Hellas Verona di Marco Baroni che, rispetto alla classifica dei granata, si trova in una posizione leggermente più tranquilla e stabile.