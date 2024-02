Osimhen può partire, il Napoli ha già deciso | Offerta stratosferica: ecco la nuova squadra

Ultimi mesi a Napoli e il bomber nigeriano andrà via per sempre. La destinazione è stata già trovata: De Laurentiis non può dire di no.

La squadra partenopea finalmente può rifiatare in seguito all’importante vittoria in campionato ottenuta contro l’Hellas Verona. Walter Mazzarri può essere fiero non solo dei suoi veterani ma anche dei nuovi innesti di gennaio.

Tra tutti, Cyril Ngonge e Pasquale Mazzocchi, sono quelli che maggiormente si stanno districando per dare il massimo in un’esperienza simile come questa. Indossare la casacca azzurra non è per tutti ma loro, con grande umiltà e impegno, stanno evidenziando come siano ottimi elementi.

In modo particolare, l’ex attaccante degli scaligeri, ha dimostrato di essere incisivo anche se, il goal degli azzurri siglato da lui è stato poi convertito in autogoal del difensore avversario. Il suo contributo, però, si sta rivelando assai utile e preciso.

Gli altri calciatori tesserati, insieme agli ormai vecchi baluardi dello Scudetto, stanno palesando di poter risalire la china e mettere in cassaforte un eventuale approdo al quarto posto in classifica che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League.

Il rientro di Osimhen

Proprio in merito alla competizione europea, i partenopei saranno impegnati prossimamente nei match di andata e ritorno contro il Barcellona di Xavi. Per quegli incontri, Mazzarri, spera di avere a totale regime, il bomber nigeriano Victor Osimhen. Quest’ultimo, al momento, è ancora impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria ma, sicuramente, avrà modo di recuperare al meglio e di farsi trovare pronto in queste due partite così importanti per le sorti future del Napoli.

Da poco, invece, è rientrato Zambo Anguissa che, col suo Camerun, è stato eliminato agli ottavi di finale della competizione, proprio dalla Nigeria in cui ha spiccato, in modo particolare, Ademola Lookman dell’Atalanta.

Victor, futuro al PSG?

Il bomber Victor Osimhen, però, nella prossima sessione di calciomercato, molto probabilmente lascerà definitivamente il capoluogo campano. Secondo quanto riportato da The Telegraph, il tutto però è strettamente intrecciato al destino di Mbappè e alle sue mosse future.

Quest’ultimo, in scadenza di contratto con il PSG, se dovesse trasferirsi al Real Madrid, darebbe la possibilità ai parigini di potersi fare avanti e provare a portare in Francia il bomber nigeriano del Napoli. In quel caso, però, il presidente Aurelio De Laurentiis valuterebbe solo proposte pari o superiori a 130 milioni di euro.