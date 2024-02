Milan, colpo futuristico in attacco: ecco il nuovo Dzeko | A Milanello sono pazzi di lui

Il Milan guarda al futuro e soprattutto in attacco ha bisogno di forze fresche. Uno dei profili papabili ricorda molto Dzeko nelle movenze

In casa Milan è tempo di pensare alle prossime mosse di mercato. La questione del sostituto di Giroud tiene ancora banco e al momento non sono ancora state trovate delle soluzioni congrue. Ciò non significa che la società non ci stia lavorando, anzi, lo sta facendo in maniera piuttosto meticolosa.

Al contempo però non è semplice, perché il francese seppur arrivato a Milanello in età avanzata è riuscito ad essere determinante ed è sempre andato in doppia cifra in campionato. Inoltre, la sua esperienza in ambito internazionale si è rivelata preziosa per il Diavolo che ne ha giovato e non poco anche per crescere nelle competizioni europee.

A giugno però non è detto che il francese resti alla corte di Pioli (anche il tecnico appare in bilico). Il prossimo 30 settembre il centravanti compirà 38 anni e giustamente non può garantire ancora certi ritmi. Quest’anno la soluzione Jovic sta tamponando bene la situazione, ma in futuro servirà qualcuno che prenda definitivamente il posto dell’ex Chelsea.

Sulla scia della strategia intrapresa dalla società in questi anni, un nome più di altri sembra attirare l’attenzione del club lombardo. Trattasi di un ragazzo giovane e di belle speranze che sta bene figurando con il suo club sia ambito nazionale che sul fronte internazionale. Andiamo a scoprire chi è.

Milan: chi può essere il dopo Giroud che somiglia tanto a Dzeko

Si tratta di Benjamin Sesko, possente centravanti del Lipsia che vanta un’altezza di 1,94 cm. Classe 2003 lo sloveno si sta mettendo in mostra in Bundesliga dopo aver militato per due stagioni nell’altra squadra di proprietà della Red Bull, ovvero il Salisburgo. In Germania finora ha messo a segno 9 gol tra campionato e coppe, il che rende l’idea della conferma del giocatore.

Chiaramente essendosi messo in mostra in vetrine importanti come il campionato tedesco e la Champions League la sua valutazione è già schizzata alle stelle. Servono circa 30 milioni di euro per portarselo a casa. Un investimento importante dunque che però il Milan sta valutando attentamente.

Non solo Sesko: le altre alternative in attacco

Per forza di cose sono in corso anche altre disamine. Qualora dovesse sfumare Sesko è bene farsi trovare preparati e a tal proposito, ecco quali potrebbero essere i profili giusti in grado di raccogliere la pesante eredità che lascerebbe Giroud in caso di addio al termine della stagione.

Tra i pretendenti ci sono Zirkzee del Bologna, anch’egli ormai piuttosto oneroso, Santiago Gimenez del Feyenoord e Jonathan David, attaccante canadese del Lille che nella passata stagione ha realizzato ben 24 gol nel campionato francese chiudendo al terzo posto alle spalle di Mbappè (29 reti) e Lacazatte (27 centri).