Allegri, che brutta figura | Prima lo provinate e poi lo mandate via: ora è una stella mondiale

Il tecnico dei bianconeri non si dà pace. Aveva l’oro tra le mani e adesso sono loro ad avere il top player scartato dalla Juve.

Massimiliano Allegri sta guidando magistralmente la Juventus, in questo campionato, riuscendo a tamponare delle situazioni, ad inizio anno, non certamente semplici da gestire anche per un tecnico del suo spessore.

L’allenatore toscano, però, ha dimostrato di essere la persona giusta al posto giusto anche per il suo principale modo di caricare i suoi giocatori superando tutte le avversità e gli ostacoli che si sono prospettati in questi mesi.

Al suo fianco può contare su Cristiano Giuntoli che, in maniera precisa e meticolosa, sta curando la squadra non solo per il presente ma anche in proiezione futura. Prendere Tiago Djalò e Carlos Alcaraz, significa avere le idee chiare per le sorti della società bianconera.

Dal canto suo, Allegri sa bene che in squadra ha degli ottimi elementi che sono sotto gli occhi di tutti. Vlahovic, Chiesa, Yildiz e tanti altri, stanno dimostrando di essere fondamentali affinché la società possa tornare nuovamente a competere in Champions League per gli anni a venire.

Il reintegro di Kean

In tutti questi anni, il tecnico livornese, non si è mai nascosto dietro ad un dito. Ha sempre dimostrato di essere caparbio e soprattutto di avere delle idee di gioco molto chiare e precise che spesso sono state anche criticate dalla tifoseria.

Ora sembra che in squadra ci sia un elemento su tutti che non è più al centro del progetto, almeno per questa stagione. Stiamo parlando di Moise Kean che era sul punto di vestire la casacca dell’Atletico Madrid ma che, a causa dell’esito negativo delle visite mediche, è stato rispedito al mittente. L’attaccante spera di ritagliarsi comunque uno spazio con la Juventus in vista degli Europei.

Bergvall provinato dalla Juventus

Alcuni anni fa sembrerebbe che la Juventus abbia perso l’opportunità di tesserare un vero campione: Lucas Bergvall. Quest’ultimo, nuovo futuro baluardo del Tottenham, prima di accettare l’offerta inglese, ha parlato col connazionale Kulusevski, come ha raccontato a Aftonbladet: “Lo conoscevo già visto che siamo cresciuti entrambi nel Brommapojkarna e che l’avevo incontrato nel 2020 quando feci un provino con la Juventus.”

Da ciò si evince come il talento svedese, che ha rinunciato anche al Barcellona, abbia sostenuto delle prove con i bianconeri ma che non sarebbero andate nel migliori dei modi. I tifosi, ad oggi, pagherebbero oro per averlo in squadra.