De Ketelaere rinasce, adesso lo vuole una Big: 70 milioni di euro | A queste cifre si chiude l’affare

Il calciatore belga dopo l’annata negativa al Milan è esploso definitivamente a Bergamo grazie alla cura Gasperini. I suoi numeri stanno attirando le attenzioni dei grandi club

Tra i protagonisti indiscussi di questa stagione dell’Atalanta c’è senz’ombra di dubbio Charles De Ketelaere. Il fantasista belga arrivato in estate dal Milan sembra essere un giocatore completamente diverso da quello spento e opaco dello scorso anno. In rossonero non è riuscito mai ad incidere e non ha mai trovato la via della rete.

A Bergamo sotto l’ala protettrice di Gasperini ha ritrovato la brillantezza che lo aveva contraddistinto agli albori della sua carriera con la maglia del Bruges. In poco tempo è diventato uno dei punti di riferimento della Dea che sta brillando su tutti i fronti, campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Finora ha messo a segno 9 reti e 7 assist in tutte le competizioni a testimonianza di quanto sia diventato decisivo. Chiaramente certe prestazioni stanno suscitando l’interesse di moltissimi club, che la prossima estate faranno a gara per provare ad assicurarsi le sua classe al di sopra della media.

Per questo a meno di clamorosi colpi di scena l’Atalanta eserciterà il diritto di riscatto che vanta nei confronti del Milan per un costo complessivo di poco meno di 30 milioni tra prestito oneroso, bonus e acquisto definitivo. Al contempo però il ricavo che potrebbe ottenere la società di Percassi da un’eventuale rivendita potrebbe essere decisamente più corposo.

De Ketelaere: quanto vale attualmente e dove potrebbe giocare il prossimo anno

Il calciatore infatti è entrato nelle grazie dei diversi club di Premier League che in questi casi non badano a spese. Anzi, se hanno un obiettivo vanno a prenderselo senza se e senza ma. Considerando che si tratta di un classe 2001 e che ha tutta una carriera davanti la sua valutazione è di circa 60 milioni di euro.

L’Atalanta però deve anche una percentuale al Milan in caso di vendita. Quindi non è da escludere che la richiesta possa essere anche leggermente più alta. Il suo modo di giocare in velocità d’altronde si sposa bene con quello del campionato inglese, che al contrario della Serie A ha dei ritmi sempre piuttosto elevati.

De Ketelaere rischia di diventare il più grande rimpianto del Milan?

Ma in tutto ciò, qual è la posizione del Milan in tutta questa vicenda? In casa rossonera sta affiorando un bel po’ di rammarico per non aver aspettato la maturazione del giocatore, che poteva essere davvero importante per la causa. Pioli che solitamente ha un ottimo feeling con i giovani non è riuscito a plasmarlo fin da subito e alla fine la società ha deciso di cederlo.

Adesso a Milanello sono molteplici gli interrogativi. L’unica speranza è che in seguito al riscatto da parte degli orobici arrivi anche la cessione ad un’altra squadra, che porterebbe ad incassare la percentuale sopracitata. Almeno in questo modo la dirigenza recupererebbe praticamente per intero la cifra spesa nell’estate 2022 per portarlo all’ombra della Madonnina.