Altro che Smalling | De Rossi trova la gallina dalle uova d’oro: ora vale tantissimo

Il tecnico dei giallorossi ha scoperto un tesoro. Il suo cartellino è alle stelle: mezza Europa è sulle sue tracce.

Uno dei giocatori che sembra mancare maggiormente alla Roma è sicuramente il difensore inglese Chris Smalling. Quest’ultimo, infatti, non gioca una partita ufficiale con i giallorossi dallo scorso mese di settembre.

Nonostante l’importanza che ha avuto l’anno scorso sia per la solida linea difensiva che per la sua propensione al goal, in questa stagione è diventato, a tutti gli effetti, il vero fantasma dell’opera giallorossa.

Conclusa l’esperienza di José Mourinho sulla panchina della Roma, ora sembra che il calciatore sia definitivamente guarito dai suoi problemi fisici che lo hanno tenuto fuori dal campo per tutto questo tempo.

De Rossi, che lo conosce bene, spera di poterlo convocare sin dal prossimo match contro l’Inter. Anche se la sua condizione fisica non dovesse essere delle migliori, considerando l’assenza dai campi di gioco prolungata, rivederlo in panchina insieme agli altri compagni potrebbe essere un monito per la squadra e per i difensori titolari.

La soluzione in casa

Il suo contributo, anche a distanza, potrebbe essere utile per dare il massimo e portare a casa la quarta vittoria consecutiva nell’era De Rossi. Sebbene Smalling sia stato il vero baluardo della retroguardia della Roma in tutte queste stagioni, ora sembra che la sua assenza sia stata colmata nel miglior modo possibile grazie all’intervento meticoloso della società.

Il nuovo allenatore Daniele De Rossi, consapevole del fatto che dovrà lasciare la squadra al termine del campionato, vuole però lasciare un bel ricordo, sfruttando al massimo le doti dei suoi calciatori. Fra questi, infatti, ce n’è qualcuno che in modo particolare, sembra essere diventato imprescindibile per le scelte tattiche dell’allenatore dei giallorossi.

Llorente per Huijsen

Pertanto, la difesa della Roma sembra essere totalmente rigenerata grazie ad alcuni elementi che, con la grinta e la determinazione del nuovo tecnico e la capacità di spronarli, stanno emergendo nel miglior modo possibile senza lasciarsi andare ad errori grossolani.

Tra questi è giusto parlare di Diego Llorente, che la Roma ha preso in prestito dal Leeds United e che non sembra avere intenzione di privarsene per il futuro. Tuttavia, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, qualora dovesse riscattare per 5 milioni di euro, lo farà solo ed esclusivamente per investire il denaro guadagnato e acquistare un altro gioiellino, ovvero il giovane Huijsen.