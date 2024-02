Mkhitaryan, l’Inter lo ringrazia e lo sostituisce | A fine anno sarà addio

L’armeno ha un contratto fino al 2026 con l’Inter ma al termine della stagione potrebbe anche cambiare aria. Il possibile scenario futuro

Uno dei giocatori imprescindibili dell’Inter di quest’anno è senz’ombra di dubbio Henrikh Mkhitaryan. L’ex centrocampista della Roma sta dando quantità e qualità alla mediana nerazzurra e si sta rivelando fondamentale nella rincorsa al ventesimo scudetto. Inzaghi lo stimava già ai tempi in cui era un’avversario nei derby della Capitale e adesso ha la fortuna di poterlo allenare.

Di fatto è quel calciatore a cui può chiedere qualsiasi cosa visto che può garantire giocate di alta classe ma anche una bella dose di esperienza che di certo non guasta mai. Con lui Çalhanoğlu e Barella il tecnico piacentino sembra aver trovato l’equilibrio perfetto. All’occorrenza poi c’è Frattesi che con i suoi inserimenti si è rivelato spesso decisivo.

A fine anno però questi meccanismi ben oliati potrebbero però sgretolarsi. Infatti l’armeno potrebbe essere messo in discussione da un nuovo arrivo in grado di poter dare del filo da torcere. D’altronde nei grandi club è così, nessuno ha il posto assicurato e per crescere è necessario inserire dei giocatori in grado di stimolare quelli già presenti.

L’Inter appunto sta proprio lavorando in questo senso. La società dopo la finale di Champions League dello scorso anno vuole mettere le mani sullo scudetto per poi progredire ancora e puntare ad essere stabilmente tra le big d’Europa. Ragion per cui nessuno ha il “posto fisso” garantito.

Il nuovo arrivato potrebbe togliere spazio a Mkhitaryan

L’insidia principale per l’ex centrocampista dell’Arsenal potrebbe essere Piotr Zielinski che con tutta probabilità arriverà a Milano la prossima estate. Il polacco ha il contratto in scadenza con il Napoli e a giugno 2024 e sarà libero di accasarsi dove meglio crede. Non è un mistero però che ci sia un accordo di massima con l’Inter, che dovrebbe essere reso noto nei prossimi mesi.

Nell’immaginario di Inzaghi Zielinski potrebbe andare ad occupare proprio la zona di campo di Mkhitaryan. Per l’allenatore poterli alternare sarebbe il massimo, ma non è detto che il numero 22 nerazzurro accetti il regime di concorrenza. A 35 anni appena compiuti potrebbe infatti valutare nuovi scenari.

Dove potrebbe andare Mkhitaryan in caso di addio

Il suo contratto con l’Inter scade nel 2026, ma ciò non significa che non si possa trovare una soluzione in caso di addio concordato. Chiaramente se dovesse lasciare Milano il calciatore con tutta probabilità andrà all’estero. L’Arabia Saudita di recente ha già bussato alla porta sia della società lombarda che del centrocampista.

Con un’offerta congrua può partire verso il Medio Oriente per tentare quella che con tutta probabilità potrebbe essere l’ultima esperienza della sua lunga e soddisfacente carriera in cui ha fatto incetta di titoli e di riconoscimenti personali, diventando un simbolo calcistico dell’Armenia.