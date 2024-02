Devo tutto al Milan | Il gioiellino esce allo scoperto: accordo ufficiale e annuncio in conferenza

Grande colpo in entrata. La società è al settimo cielo perché col suo innesto last minute, il podio è assicurato.

Stefano Pioli può sicuramente esultare per come la squadra stia iniziando a carburare in queste ultime partite disputate in campionato. Le vittorie e le giocate convincenti dei suoi giocatori stanno mettendo in risalto le grandi doti dei rossoneri.

Il tecnico può soprattutto ritenersi soddisfatto anche del rendimento e della sinergia che vecchi e nuovi, ormai, hanno trovato. L’infermeria, ormai, è stata svuotata quasi del tutto anche se, nei prossimi mesi, si attendono i rientri di pedine fondamentali come Tomori e Kalulu.

L’allenatore, però, nel frattempo, non si è fatto trovare impreparato e può decisamente essere tranquillo grazie alla presenza in campo di Matteo Gabbia che è ritornato, anzitempo, dal suo prestito in Spagna, precisamente al Villareal.

Anche l’arrivo di Terracciano dal Verona dimostra come la società voglia puntare sui giovani per il prossimo futuro, senza rinunciare ai grandi nomi già presenti in squadra. Fra questi sarebbe il caso di parlare del portoghese Rafael Leao.

Rafael Leao saluta in estate?

Sebbene l’attaccante non stia disputando, fino ad ora, la sua migliore stagione della carriera, spera di potersi rifare nelle prossime partite di campionato con goal ed assist importanti. Nell’ultimo match vinto fuori casa contro il Frosinone, è stato provvidenziale per garantire la vittoria alla sua squadra.

Nonostante questo suo periodo non esattamente tra i più fortunati, pare che ci siano alla finestra diverse squadre di Premier League e Liga spagnola sulle sue tracce. Il suo talento, infatti, non passa inosservato. Difficilmente, però, il presidente Gerry Cardinale lo lascerà partire salvo offerte importanti.

Chaka Traorè pronto per il Palermo

Ora sembra che un nuovo talento rossonero, abbia trovato la strada del successo e soprattutto la possibilità per esplodere. Stiamo parlando del giovane esterno offensivo Chaka Traorè che è giunto in prestito al Palermo. Secondo quanto riportato da forzapalermo.it, il nuovo giocatore rosanero ha così commentato il suo approdo in Sicilia: “Quando ho sentito dell’ipotesi Palermo ero contento e orgoglioso. Questo è un club fantastico, ero emozionatissimo all’idea di venire qui, e voglio aiutare il club a ottenere gli obiettivi. Sicuramente voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi, come la promozione in Serie A.”

Da ciò si evince come sia volenteroso nel voler dare un importante contributo alla causa del Palermo. Un giocatore dalle sue doti, sicuramente potrà tornare utile nella corsa per raggiungere il ritorno nella massima categoria.