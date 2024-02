È stato esonerato | Il presidente lo caccia a sorpresa: presentato il sostituto

La società ha le idee chiare con il nuovo tecnico. L’obiettivo è ancora alla portata di mano e i tifosi sperano in una vera rinascita.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo la scorsa annata in cui il suo Napoli ha vinto il terzo Scudetto nella carriera, non sta di certo passando il miglior anno da quando è alla guida della società partenopea.

Nella scorsa estate, somatizzare l’addio di Luciano Spalletti e di Cristiano Giuntoli certamente non è stato un colpo da poco. Inizialmente, il numero uno aveva affidato la guida tecnica all’allenatore francese Rudi Garcia.

Quest’ultimo, però, dopo la sconfitta interna contro l’Empoli è stato esonerato anche per delle prestazioni assolutamente sottotono della squadra nelle diverse competizioni disputate. Per quanto riguarda il ruolo dirigenziale, subito dopo l’addio di Giuntoli, De Laurentiis ha scelto Mauro Meluso come suo erede.

Attualmente, il direttore sportivo ha messo a diversi colpi di mercato sia nella scorsa sessione estiva che in quella invernale. In panchina, però, non essendoci più Garcia, vi è da novembre Walter Mazzarri.

La sconfitta con l’Inter

Il tecnico toscano, è tornato dopo ben 10 anni dalla sua prima esperienza azzurra in una situazione non certamente semplice. Infatti, è riuscito sin da subito ad imporsi in campionato con una vittoria convincente fuori casa a Bergamo contro l’Atalanta. Da allora, però, i risultati e le prestazioni sono stati assai altalenanti.

L’allenatore, infatti non è riuscito nemmeno nell’impresa di vincere la Supercoppa italiana nella finalissima disputata in Arabia Saudita contro l’Inter di Simone Inzaghi. Ora, però, è riuscito finalmente a far rifiatare la classifica e soprattutto a guadagnare nuovamente terreno grazie alla vittoria in campionato contro l’Hellas Verona nella scorsa partita di campionato.

Iachini per il dopo Marino?

Quindi, l’idea di un eventuale esonero del tecnico toscano è assolutamente da escludere anche perché vi è un ottimo rapporto di stima e di fiducia tra il presidente e l’allenatore. La situazione più in bilico è quella che invece riguarda la seconda società gestita dalla famiglia De Laurentiis.

Stiamo parlando del Bari che milita in Serie B e che ha esonerato il tecnico Pasquale Marino. Ora secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il nuovo tecnico sarà, salvo sorprese, Beppe Iachini che è un esperto di squadre in cadetteria. Non è da escludere che i pugliesi possano mettersi in carreggiata per provare la scalata verso i play-off.