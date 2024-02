Addio per sempre: Gasperini costretto a fare a meno del suo top player | Quarto posto a rischio

La corsa Champions, in questo modo, diventa sempre più complessa. L’addio inaspettato del campione sconvolge le scelte del tecnico.

Il tecnico Gian Piero Gasperini può ritenersi assolutamente soddisfatto della sua Atalanta e dei risultati positivi che, anche in questa stagione, sta mettendo a segno e sta regalando ai tanti sostenitori.

Ormai la società bergamasca non si può considerare più un’outsider, ma è a tutti gli effetti tra le migliori squadre d’Italia. Grazie all’ottimo lavoro svolto dal direttore sportivo Tony D’Amico, sono stati acquistati molti calciatori di grande qualità in questi anni.

Basti pensare che nella scorsa sessione estiva di calciomercato, la Dea ha ingaggiato Gianluca Scamacca, che in Italia aveva già vestito la maglia del Sassuolo, ma che nella sua esperienza in Premier League con il West Ham United non è riuscito a brillare a dovere.

Fra gli altri giocatori emergenti che sono sicuramente tra i più forti e attesi, sarebbe il caso di menzionare anche il nigeriano Ademola Lookman, che sarà impegnato nella finale di Coppa d’Africa contro la Costa d’Avorio di Franck Kessié.

La rinascita di CDK

Il vero baluardo del centrocampo è però l’olandese Teun Koopmeiners, che ormai è entrato nel mirino di grandi squadre italiane come Juventus e Napoli. Tra gli altri, sarebbe anche il caso di parlare di Charles De Ketelaere, che l’Atalanta ha preso con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Milan.

In questa stagione, il giovane giocatore belga sembra essere totalmente rigenerato e, ormai, Stefano Pioli, tecnico del Milan, si immagina che possa dispiacersi del fatto che il giocatore non sia esploso nella scorsa stagione quando vestiva la casacca rossonera.

Luis Muriel lascia l’Italia

Ora però, il tecnico, nonostante possa cullarsi tutti questi grandi talenti presenti in rosa, deve però fronteggiare una partenza immediata e del tutto inaspettata. Dopo ben 14 anni in Italia, l’attaccante Luis Muriel, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, ha deciso di salutare il Bel Paese e l’Atalanta per trasferirsi all’Orlando City.

Il giocatore ha dato un importante contributo all’Atalanta in tutti questi anni, in cui si è ritrovato spesso in duello con Zapata, e sarà ricordato per sempre come un calciatore estremamente forte. Il collaboratore tecnico dei bergamaschi, Cristian Raimondi, ha deciso di salutare così sul suo profilo ufficiale Instagram la partenza del bomber colombiano: “In bocca al lupo Lucio! Grande giocatore con il sorriso sempre!!”