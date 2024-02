Osimhen, te lo ricordi? Era in squadra con te e ora lotta per la salvezza: declino assoluto per il top player

Nessuno si sarebbe mai aspettato che il campione decidesse questo per il suo futuro. Il bomber nigeriano se lo ritroverà come avversario.

Uno dei bomber più apprezzati in Serie A è sicuramente Victor Osimhen del Napoli. Quest’ultimo, attualmente, è ancora impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria anche se il tecnico azzurro Walter Mazzarri non vede l’ora di averlo nuovamente in squadra.

Sebbene il tecnico sia riuscito a vincere la scorsa partita di campionato contro l’Hellas Verona grazie al 2-1 contro gli scaligeri, ora spera di dare una certa continuità di risultati e di prestazioni per rinvigorire al meglio l’ambiente partenopeo.

Nonostante sembri difficile che durante la prossima estate il bomber nigeriano possa continuare a giocare con gli azzurri in quanto le sirene parigine sembrano essere sempre più insistenti, darà comunque il massimo al fine di lasciare un bel ricordo ai tifosi e alla società.

I suoi goal, mancano tanto non solo per la continuità di risultati positivi in campionato ma anche per il suo score nella classifica capocannonieri. Nella scorsa stagione aveva superato tutti riuscendo ad imporsi portando la squadra a trionfare con lo Scudetto che mancava da tantissimi anni.

Il trionfo del Napoli

Il suo rientro a Napoli sarà sicuramente atteso dai tanti tifosi che sperano possa integrarsi quanto prima al meglio anche con i nuovi innesti che sono arrivati a gennaio. I quattro calciatori acquistati da Aurelio De Laurentiis hanno già iniziato a mostrare, in parte, tutto il loro valore e soprattutto la voglia di mettersi in gioco per ottenere risultati importanti.

Fra questi, è giusto menzionare Cyril Ngonge dell’Hellas Verona. Quest’ultimo, infatti, è stato provvidenziale insieme al georgiano Khvicha K’varatskhelia nell’ultima partita di campionato. Ora però sembra proprio che ci sia un calciatore che ha giocato in passato proprio con Victor che è pronto a tornare in Italia.

Manolas torna in Italia?

Il suo futuro non sarà più a Napoli ma sembra essere conteso tra due squadre italiane che lottano per non retrocedere. Stiamo parlando di Kostas Manolas, difensore greco svincolato che potrebbe, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, giungere presto alla Salernitana oppure all’Hellas Verona.

Entrambe le squadre stanno facendo il possibile per evitare di scendere in cadetteria. Un difensore della sua esperienza, infatti, sarebbe la ciliegina sulla torta al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione da entrambe le società.