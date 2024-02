Entra Belotti ed esci tu | Un top player lascia la Fiorentina: Commisso ha spiazzato tutti

Il tecnico dei viola resta spiazzato. Nonostante il gallo sia giunto in rosa deve rinunciare per sempre al suo pupillo.

L’allenatore Vincenzo Italiano sicuramente potrà tenersi ampiamente soddisfatto di come sia andato il calciomercato invernale della Fiorentina grazie all’acquisto del gallo più famoso d’Italia, ovvero il centravanti ex giallorosso, Andrea Belotti.

Sebbene il reparto offensivo abbia già giocatori di livello come Beltran e Nzola, l’arrivo dell’ex giocatore della Roma va sicuramente a creare i presupposti per un futuro ambizioso della società del presidente Commisso.

La squadra viola, infatti, è ancora impegnata in Conference League dove farà di tutto per non perdere l’occasione giusta e ottenere un ambito titolo. L’unica squadra italiana che al momento vanta nel proprio Palmarès questo trofeo, è proprio la Roma.

I tifosi della Fiorentina, sperano che l’allenatore possa restare anche nei prossimi anni affinché si possa creare una squadra che possa seguire il modello inglese in cui si dà la priorità solo ed esclusivamente alla crescita di giovani promesse e di grandi talenti.

L’arrivo di Belotti per l’Europa

Il presidente Rocco Commisso, affinché non deluda i tantissimi sostenitori della Fiorentina, ha ben pensato di mantenere fede alle sue prime parole una volta insediato a Firenze. Non ha mai nascosto quindi di voler portare avanti una squadra ambiziosa che possa essere temuta su più fronti e nelle varie competizioni.

L’arrivo di Andrea Belotti, adesso, potrebbe aver chiuso definitivamente il calciomercato in entrata giacché mancano pochissime ore alla chiusura della sessione invernale. Non è da escludere, però, che ci sia ancora qualche colpo in uscita.

Yerry Mina verso Cagliari

Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com il difensore colombiano Yerry Mina può essere ceduto al Cagliari fino a fine stagione. A dare una stretta continuità al trasferimento del centrale difensivo ci ha pensato anche il suo agente. Ai microfoni di Firenzeviola.it, Mario Mauri, ha così commentato l’eventuale passaggio del suo assistito in Sardegna: “Perché ha scelto Cagliari? Credo che le ragioni vadano ricercate sia nelle esigenze del calciatore di avere un maggiore utilizzo e sia per il fatto di aver deluso le aspettative della società”.

Ricordiamo che, nelle scorse settimane, sembrava che l’Olympiacos avesse mosso dei passi per accaparrarsi il talento colombiano. I tifosi viola, però, sperano che nelle ultime ore non venga sacrificato anche Nzola che è giunto nella scorsa estate a Firenze anche se non è riuscito ancora a replicare quanto di buono fatto ai tempi dello Spezia.