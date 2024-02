‘Ci proveremo ancora’: Milan, l’affare resta in piedi | Con lui si punta al titolo

Nel corso della sessione invernale il Milan ha provato a prelevare un giocatore piuttosto interessante, ma la trattativa non è andata a buon fine. Non è detto però che il discorso non possa riaprirsi in estate

Il calciomercato si è concluso, ma nonostante ciò le società sono già al lavoro per luglio dove per forza di cose ci saranno più risorse da sfruttare. Il Milan nel corso di questa sessione invernale si è mosso con intelligenza puntando sul cavallo di ritorno Gabbia e su un giovane di prospettiva come Terracciano.

Inoltre ha sfoltito la rosa dando via elementi che non facevano più parte del progetto tecnico come Krunic e Luka Romero e alcuni giovani che sono stati mandati a crescere. Per la prossima estate la strategia sarà ancora improntata sulla ricerca di talenti dal sicuro avvenire, anche perché bisognerà sostituire alcuni senatori al passo d’addio.

Uno dei principali problemi riguarda il futuro di Giroud, che a 37 anni potrebbe prendere un’altra strada. Nel caso per il Milan sarà davvero importante andare a prendere un sostituto all’altezza visto il rendimento del francese. Nonostante l’età riesce sempre a garantire la doppia cifra, il che è un surplus di poco conto.

La dirigenza consapevole di ciò sta sondando diverse piste e già nel corso del mercato di gennaio ha provato ad affondare il colpo, ma per ragioni meramente economiche si è preferito procrastinare l’assalto alla prossima estate, quando con tutta probabilità entreranno nelle casse societarie i lauti introiti della partecipazione alla prossima Champions League.

Milan, l’erede di Giroud potrebbe arrivare dalla Premier League

Uno degli obiettivi è Armando Broja, attaccante albanese classe 2001 in forza al Chelsea e passato in prestito al Fulham proprio nell’ultimo giorno di mercato. Si tratta di un centravanti dotato di fisicità (è alto 191 cm), ma al tempo stesso anche di una buona tecnica. Non è ancora esploso definitivamente in termini realizzativi e magari l’Italia può essere il palcoscenico giusto.

I prossimi sei mesi potranno essere piuttosto importanti per capire di che pasta è fatto il giocatore visto che al Chelsea non ha avuto chissà quanto spazio. Il Milan si era interessato al centravanti in questa sessione senza però andare a fondo. In estate la musica potrebbe essere diversa a patto che Broja confermi quanto di buono si dice su di lui.

I numeri in carriera di Broja

Al momento la sua miglior stagione è stata al Vitesse in Olanda nel 2020/2021 con 11 gol in 34 presenze tra campionato e coppe nazionali. In Premier League si è ben distinto con la maglia del Southampton nella stagione 2021/2002 in cui ha messo a segno 9 reti in 38 apparizioni complessive nelle varie competizioni.

In nazionale può vantare già 17 presenze e 4 reti e al prossimo Europeo si candida ad essere tra i protagonisti della selezione balcanica. Attenzione però, la rassegna continentale spesso e volentieri può essere quella vetrina in grado di far schizzare le quotazioni del calciatori alle stelle. Il Milan è avvisato.