Juventus, il ‘nuovo Pogba’ arriva dall’Italia | A giugno firma un campione: centrocampo stellare

La Vecchia Signora è intenzionata a trovare un degno erede del francese. Il profilo ideale è quello che porta ad un fuoriclasse della nostra Serie A

La situazione relativa a Pogba è ancora tutta da definire, ma in casa Juventus si guarda già al futuro. A prescindere da quelle che saranno le decisioni della giustizia sportiva in merito al francese, la Vecchia Signora ha bisogno di un centrocampista di un certo spessore in grado di garantire qualità e che al tempo stesso abbia una buona integrità fisica.

Infatti queste caratteristiche mancano al reparto nevralgico di Allegri che seppur possa contare su Rabiot e Locatelli è carente di fisicità. Proprio quella che avrebbe dovuto garantire Pogba e che per diversi motivi non è stato possibile sfruttare. La prossima sarà la stagione del ritorno in Champions League (a meno di clamorosi cali in campionati) per i bianconeri e sarà necessario farsi trovare pronti.

D’altronde col nuovo formato della massima competizione continentale che prevede due partite in più nella fase iniziale sarà molto importante allargare la rosa e fare in modo che questa abbia tutti i mezzi per poter sopperire al doppio impegno. Per questo in quel della Continassa si pensa in grande.

Il nome in cima alla lista dei desideri è di quelli altisonanti, di quelli che non è assolutamente semplice da andare a prendere vista la valutazione importante e l’ampia concorrenza che ci sarà sicuramente la prossima estate. Scopriamo di chi si tratta e quali sono i margini di questa operazione clamoroso.

Juventus: ecco chi potrebbe essere il rinforzo top per il centrocampo

Stando ai rumors di mercato la Juventus potrebbe inserirsi nella corsa a Teun Koopmeiners centrocampista in forza all’Atalanta e che nelle ultime stagioni è cresciuto in maniera esponenziale. La Dea ha fatto degli sforzi importanti la scorsa estate per trattenerlo. A giugno però difficilmente resterà ancora a Bergamo.

La valutazione del cartellino dell’olandese è di poco più di 40 milioni di euro e quindi servirà uno sforzo importante per poterlo portare a Torino. Il direttore sportivo Giuntoli però potrebbe far abbassare il prezzo inserendo nella trattativa qualche giovane di prospettiva che potrebbe far gola ai nerazzurri.

Koopmeiners: il possente goleador che sta incantando la Dea

D’altronde Koopmeiners è uno dei pezzi pregiati della nostra Serie A. Basti pensare che lo scorso anno è andato in doppia cifra e che quest’anno è già a quota 5 in campionato. A ciò va aggiunta una struttura fisica imponente che nel calcio moderno può far sempre piuttosto comodo.

Prima però l’ex Az Alkmaar vuole concludere il suo percorso con la compagine orobica che è in piena corsa per un posto in Champions in campionato, in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di finale di Europa League. Dunque, vuole lasciare un bel ricordo prima di fare il grande salto e misurarsi con una piazza con maggiori ambizioni e pressioni.