Dopo la finale di Coppa Italia vinta dalla Lazio, Claudio Lotito ha parlato in un lunga intervista sui vari temi del calcio, tra cui anche alcune affermazioni in merito al suo ruolo politico nell’ambito delle componenti federali.

Intervistato dal Corriere dello Sport in diretta Facebook, ribadisce però la sua visione del calcio: “Non ho mai coltivato un interesse personale, di nessuna natura; semmai sono la comunicazione e la stampa ad attribuirmi questo interesse personale. Ormai è un delitto essere a conoscenza di nozioni per gestire una società e che consentono di difenderti da aggressioni di varia natura. Ho una grande preparazione? Non può essere considerato un problema”.

Zazzaroni (direttore del Corsport) tira in ballo anche le vicende Palermo e il playout di B, oltre al ruolo forte di Lotito a livello politico. E il presidente della Lazio aggiunge: “C’è sempre dietro Lotito? Ma io non mi sono ‘preso’ un ruolo: ringrazio i colleghi che mi hanno scelto per rappresentarli in Consiglio Federale; in Lega condividiamo un percorso, non sono io che ho voluto o fatto o deciso qualcosa… Le scelte strategiche sono concordate. Io sono solo uno strumento esecutivo di una volontà comune per migliorare il calcio”.

